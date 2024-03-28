Киану Ривз и Александра Грант не скрывают чувств на публике

Художница наведалась к возлюбленному на съемочную площадку

© WomanHit.ru - МК

Киану Ривз сменил имидж ради новой роли. 59-летний актер снимается в фильма «Удача» в Лос-Анджелесе. Накануне на площадку заглянула его возлюбленная, 54-летняя художница Александра Грант.

Папарацци запечатлели парочку за страстным поцелуем, пока у Киану был короткий перерыв. Александра выглядела как настоящая рокерша.

Она нарядилась черную кожаную куртку, серые джинсы скинни и черные ботинки на шнуровке, пишет Daily Mail. Серебристые локоны собрала в хвост, а глаза закрыла солнцезащитными очками. Фото можно посмотреть здесь.