Иван Охлобыстин прокомментировал смерть актера Юрия Ваксмана

Сегодня утром ярославский Театр юного зрителя сообщил о смерти актёра Юрия Ваксмана. Мужчине было 62 года. На его смерть отреагировал актёр Иван Охлобыстин, наиболее известный по роли доктора Андрея Евгеньевича Быкова в «Интернах».

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По словам Охлобыстина, Юрий был потрясающим человеком, который посвятил свою жизнь отечественному театру и кино.

Ушёл Юра Ваксман. Потрясающий человек, человек, подаривший всю свою жизнь русскому театру и кино, человек-легенда. Вечная память тебе, дружище!

Точные причины смерти Ваксмана не называются, но издание «Сорока» указало на проблемы с сердцем. Юрий известен по ролям в проектах «Молодёжка», «Майор Гром: Чумной доктор», «Чужая стая», «Ростов», «По законам военного времени 3», «Раневская» и другим.