Сидни Суини оценила идею сделать третий сезон «Эйфории» о взрослой жизни героев

Пока HBO говорит о третьем сезоне «Эйфории» одно, а актёры совершенно другое, звезда шоу Сидни Суини обсудила идею сделать в новом сезоне акцент на взрослую жизнь героев, уйдя от школьной рутины.

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По словам актрисы, ей было бы интересно посмотреть на персонажей проекта в таких рамках. Особенно это касается её героини Кэсси Говард.

На самом деле мне нравится подобная идея, потому что появится много возможностей для роста как для меня, так и для Кэсси в качестве персонажа. Думаю, такой сюжет всё равно сможет стать очень диким.

Судьба нового сезона шоу неизвестна. Возможно, HBO когда-нибудь начнёт съёмки, но это вряд ли случится в ближайшее время, поскольку на это также влияет и занятость актёров на других проектах.