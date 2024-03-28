Лучшие роли Леонардо Ди Каприо: топ-10 фильмов с оскароносным актером

Леонардо Ди Каприо — один из самых популярных актеров конца XX — начала XXI века. Всемирную известность Ди Каприо принесла роль влюбленного и самоотверженного Джека из «Титаника» — однако актер сумел быстро перерасти образ смазливого милого мальчика. Он доказал, что способен сыграть и неуправляемого миллионера, и сурового детектива, и потерявшую свое место в мире голливудскую звезду. За свою карьеру Ди Каприо снимался у Квентина Тарантино, Кристофера Нолана и пять раз сотрудничал с Мартином Скорсезе. В 2023 году вышел новый фильм с его участием — драматический триллер «Убийцы цветочной луны» получил сразу десять номинаций на премию «Оскар». «Лента.ру» публикует подборку лучших ролей Леонардо Ди Каприо и рассказывает о сюжете этих картин.

Начало

Главное о фильме

Доминик «Дом» Кобб (Леонардо Ди Каприо) работает «извлекателем» — он талантливый шпион, который способен проникать в подсознание других людей и воровать оттуда чужие идеи, мысли и секреты. За свою опасную работу Кобб уже поплатился многим — он потерял жену и детей из-за ложного обвинения в убийстве.

Однажды Кобб получает шанс исправить ошибки прошлого. Для того чтобы вернуться к семье, вор должен совершить невозможное — не украсть чужую идею, а, наоборот, «подкинуть» опасную мысль в голову жертвы. «Извлекатель» принимает предложение и вместе с командой профессионалов соглашается проникнуть в чужое сновидение. Однако чтобы выполнить настолько сложное задание, Коббу придется пройти через несколько уровней сна — то есть несколько раз погрузиться в «сон во сне».

«Начало» — запутанная и ломающая сознание картина с открытым финалом. Сам Кристофер Нолан объяснял, что у этого фильма есть всего один финал, и он для каждого свой. Зритель сам должен решить, как заканчивается история Кобба, а перед этим разобраться в хитросплетениях сюжета и фантастическом мире, созданном режиссером. Кстати, фильм «Начало» стал первым опытом совместной работы для Нолана и Ди Каприо, и при этом актер был единственным кандидатом на эту роль.

Волк с Уолл-стрит

Главное о фильме

Начинающий предприниматель Джордан Белфорт (Леонардо Ди Каприо) покоряет мир больших денег. Лента основана на реальных событиях.

Харизматичный и уверенный в себе Белфорт работает брокером, но из-за проблем событий Черного понедельника он вынужден искать себе новое пристанище. Вместе с соседом Донни (Джона Хилл) Белфорт решает открыть собственную компанию — это событие кардинально меняет его жизнь. Бизнес начинает быстро расти, деньги текут рекой, а развлечения Белфорта и его коллег становятся все более вызывающими. Однако рано или поздно жизнь, наполненная наркотиками и легкодоступными девушками, должна закончиться — успех Белфорта привлекает внимание сотрудников ФБР.

«Волк с Уолл-стрит» — одна из лучших совместных работ Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе. В картине много ярких и откровенных сцен — «американская мечта» здесь раскрывается с совершенно другой стороны. Это пронзительный фильм о человеческом цинизме, и том, как на самом деле выглядит путь к богатству и успеху.

Джанго освобожденный

Главное о фильме

Доктор Кинг Шульц (Кристоф Вальц) — иммигрант и по совместительству охотник за головами, который ловит и убивает самых опасных американских преступников. Чтобы отыскать трех кровожадных убийц братьев Бриттл, Шульц освобождает из рабства чернокожего Джанго (Джейми Фокс) — тот некогда работал на плантации, где братья были надсмотрщиками. Миссия по поимке негодяев оборачивается успехом, и Шульц предлагает Джанго сотрудничество.

Теперь уже охотник за головами предлагает бывшему рабу свою помощь — Джанго хочет отыскать свою возлюбленную Брумхильду (Керри Вашингтон), которую держит в своем особняке рабовладелец Келвин Кэнди (Леонардо Ди Каприо). Герои отправляются в дорогу — на пути к освобождению им придется проявить чудеса изобретательности и пролить много крови.

Культовый {{спагетти-вестерн|Спагетти-вестерн|Спагетти-вестерн — поджанр вестерна, возникший в Италии в 1960-х годах. От классического вестерна его отличает чрезмерная жестокость и реалистичное отображение нравов Дикого Запада.}} Квентина Тарантино, пятикратный лауреат «Оскара» (в том числе за «Лучший фильм» и «Лучший сценарий») и одна из самых ярких отрицательных ролей Леонардо Ди Каприо.

Не смотрите наверх

Главное о фильме

Самый необычный и реалистичный фильм-катастрофа последних лет. Молодая аспирантка-астроном Кейт Дибаски (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает астероид, несущийся к Земле. Об открытии она сообщает профессору Рэндаллу Минди (Леонардо Ди Каприо). Опытный ученый рассчитывает траекторию астероида и приходит в ужас — если курс небесного тела не изменить, то через полгода оно столкнется с Землей и уничтожит всю жизнь на планете.

Дибаски и Минди спешат поделиться своим пугающим открытием с миром — но мир внезапно отказывается их слушать. Президент США Дженни Орлин (Мэрил Стрип) не видит в астероиде существенной угрозы, а позже понимает, что из него можно извлечь пользу. В это время доктор Минди, который изначально пытался спасти человечество, внезапно становится телезвездой — кажется, в опасность кометы перестает верить и он. Тем временем мир постепенно сходит с ума — кто-то мечтает о падении кометы, а кто-то, наоборот, отрицает ее существование.

«Не смотрите наверх» — острый и местами слишком прямолинейный сатирический фильм, который высмеивает пороки современности. В нем настоящей угрозой для Земли становится не астероид, а продажные политики, наивные пользователи соцсетей и просто глупые люди.

Великий Гэтсби

Главное о фильме

Действие фильма разворачивается в Америке 1920-х годов — с всепроникающим джазом, шумными вечеринками и отсутствием морали как таковой. Ник Каррауэй (Тоби Магуайр) переезжает на Лонг-Айленд, где живет его троюродная сестра Дейзи (Кэри Маллиган) вместе с мужем Томом (Джоэл Эдгертон).

Однажды Ник знакомится и со своим новым соседом, загадочным Джеем Гэтсби (Леонардо Ди Каприо). Гэтсби не любит говорить о своем прошлом, он очень богат и устраивает умопомрачительные вечеринки. Постепенно Каррауэй все сильней сближается с таинственным миллионером и попадает в буржуазный мир, полный любовных интриг и тайн.

«Великий Гэтсби», наверное, один из самых народных фильмов с Леонардо Ди Каприо. Эта масштабная история о настоящей любви и самопожертвовании покорила зрителей и критиков, а еще превратила Ди Каприо в героя мемов — кадр, в котором его герой произносит тост с поднятым бокалом, покорил интернет.

Авиатор

Главное о фильме

История жизни Говарда Хьюза (Леонардо Ди Каприо) — предпринимателя, с нуля создавшего огромную кинокомпанию. Хьюз стремится достичь идеала во всем — например, снять самый масштабный звуковой фильм, даже если для этого придется вносить правки в уже готовую ленту. Позже он открывает в себе страсть к полетам и тут же начинает воплощать мечты в реальность.

Он стремится контролировать мир до мельчайших деталей и одновременно с этим хочет его изменить. Кажется, что Хьюзу все удается — он покоряет сердца голливудских актрис, приобретает успешную коммерческую авиакомпанию и занимается разработкой скоростных военных истребителей.

Однако человек, у которого есть, кажется, все, не может обрести покой — его преследуют навязчивые идеи и приступы тревожности. «Авиатор» — история о человеке, который стремится к идеалу и постепенно теряет себя по пути.

Выживший

Главное о фильме

Траппер (так в Северной Америке называют охотников, которые убивают зверей ради их ценного меха) Хью Гласс (Леонардо Ди Каприо) подвергается нападению разъяренной медведицы и находится на грани жизни и смерти. Вместо того чтобы дождаться гибели Гласса и достойно похоронить, его напарник Джон Фицджеральд (Том Харди) совершает предательство — убивает сына Гласса и возвращается в охотничий лагерь. Вопреки обстоятельствам, оставленному в лесу Глассу удается выжить — он решает отыскать Фицджеральда и отомстить ему.

По пути трапперу приходится столкнуться с первобытной природой в ее самом жестоком проявлении. Еще одна угроза — враждебное племя индейцев арикара, в котором бесследно исчезла дочь вождя. Гласс, который чудом спасся от смерти, преодолеет не один десяток километров по заснеженной Америке — он готов на все, чтобы совершить свою месть.

Фильм, принесший Ди Каприо заслуженный «Оскар» в категории «Лучший актер». «Выживший» — это своеобразный роуд-муви, разворачивающийся в экстремальных условиях в начале XIX века. Картина, в которой всего две по-настоящему важные роли — герой Ди Каприо и дикая природа.

Поймай меня, если сможешь

Главное о фильме

Фрэнк Эбегнейл (Леонардо Ди Каприо) с юных лет научился зарабатывать на жизнь — он успел поработать врачом, адвокатом и даже был пилотом пассажирского самолета. Успешную карьеру осложняет одно обстоятельство: на самом деле Фрэнк — искусный мошенник, который водит за нос наивных американцев и органы правосудия. Юноша умеет отлично подделывать документы и обналичивать фальшивые чеки на миллионы долларов.

На след авантюриста Фрэнка выходит опытный сотрудник ФБР Карл Хэнрэтти (Том Хэнкс). Агент мечтает поймать Эбегнейла и привлечь его к ответственности за все махинации, но хитрый юноша, кажется, всегда на шаг впереди.

«Поймай меня, если сможешь» — это история о бесконечной погоне и изобретательном обмане. Кстати, прототипом главного героя стал реальный Фрэнк Эбегнейл — правда, проверить правдивость его историй о мошенничестве не получилось до сих. В 1980 году Эбегнейл написал автобиографическую книгу «Поймай меня, если сможешь» — именно она легла в основу культового фильма Стивена Спилберга.

Остров проклятых

Главное о фильме

Закрученная детективная история, которая понравится любителям напряженных триллеров и ужастиков. Мрачная атмосфера психиатрической лечебницы, экспрессивные персонажи и неожиданный финал — вот за что любят «Остров проклятых» Мартина Скорсезе.

Два маршала федеральной службы США прибывают на загадочный остров Шаттер, где находится лечебница для душевнобольных преступников. Напарники Эдвард «Тэдди» Дэниэл (Леонардо Ди Каприо) и Чак Оул (Марк Руффало) должны разобраться в запутанном деле — исчезновении детоубийцы Рэйчел Соландо. Дело осложняется тем, что палата, из которой пропала Рэйчел, была заперта, а сама лечебница тщательно охраняется.

Сам Тэдди страдает от головных болей и странных снов: в его голове путаются воспоминания о погибшей жене Долорес (Мишель Уильямс) и военном прошлом. Чтобы раскрыть тайны загадочного острова, Эдварду придется разбираться не только в деле о пропаже психбольной преступницы, но и в самом себе.

Кстати, фильм «Остров проклятых» — четвертая совместная работа Леонардо Ди Каприо и режиссера Мартина Скорсезе. В основу картины лег одноименный детективный роман Денниса Лихэйна, ставший мировым бестселлером.

Отступники

Главное о фильме

История противостояния двух выпускников полицейской академии. Полицейский Колин Салливан (Мэтт Дэймон) на самом деле работает на мафиозную группировку — он сливает ценную информацию криминальному авторитету Фрэнку Костелло (Джек Николсон), который еще в детстве взял Салливана под свое покровительство.

В это же время полицейский Билли Костиган (Леонардо Ди Каприо) получает прямо противоположное задание — он должен втереться в доверие к мафиози и работать под прикрытием в криминальной группировке. Каждый из героев стремится переиграть противника, но окружающие их реалии постепенно меняют взгляды полицейских.

«Отступники» удостоились четырех премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссерскую работу, а журнал Empire включил картину в список 500 лучших фильмов всех времен.