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78-летний популярный актер удивил фанатов моложавой внешностью на новом фото

Популярный американский актер Эрни Хадсон удивил фанатов моложавой внешностью на новом фото. Соответствующая публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

78-летний популярный актер удивил фанатов моложавой внешностью на новом фото
© globallookpress

78-летний артист поделился снимком с премьеры фильма «Охотники за привидениями», где он исполнил одну из главных ролей. На размещенном кадре знаменитость предстал в черной облегающей футболке, синих джинсах и коричневых кожаных кроссовках, на белой подошве.

Поклонники не могли поверить в настоящий возраст звезды, поскольку на данном фото он выглядит намного моложе.

«Через два года тебе будет 80. Ты вампир?», «Эрни не стареет. Как он может выглядеть лучше, чем другие люди в 80?», «Где ты нашел то самое омолаживающее зелье?», «Ты вообще стареешь?», «Скала», — высказывались они.
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Охотники за привидениями
Эрни Хадсон