57-летняя Сальма Хайек снялась в крошечном бикини

Актриса Сальма Хайек показала фигуру в бикини
Голливудская актриса Сальма Хайек показала поклонникам, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, сделанные во время отдыха в Мексике.
На одном из снимков 57-летняя Сальма Хайек предстала в крошечном бикини оранжевого цвета, которое подчеркнуло ее тело. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа. Знаменитость плавала на спине в водоеме. Поклонники оценили фотографии Сальмы Хайек.
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«Прекрасная», «Невероятная красота», «Ты замечательная русалка», «Безупречная», «Сальма, ты моя любовь», «Потрясающая женщина в оранжевом», «Такая красивая», — писали в комментариях.
Весной прошлого года Сальма Хайек стала героиней британской версии журнала Marie Claire. Актриса снялась для обложки и дала большое интервью, в котором рассуждала о возрасте.
«Я не думаю о том, сколько мне лет, когда просыпаюсь. Я даже в зеркало не смотрю. Хотя иногда, когда я смотрюсь в зеркало, говорю: «О, Господи». Или задумаюсь: «Почему я всегда устаю?». А потом вспоминаю: «Ах, теперь я старше». Я просто поражена тем, что в моем возрасте я все еще работаю и переживаю лучший момент в своей карьере», — призналась Сальма Хайек.
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