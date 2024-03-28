57-летняя Сальма Хайек снялась в крошечном бикини

Голливудская актриса Сальма Хайек показала поклонникам, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, сделанные во время отдыха в Мексике.

На одном из снимков 57-летняя Сальма Хайек предстала в крошечном бикини оранжевого цвета, которое подчеркнуло ее тело. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа. Знаменитость плавала на спине в водоеме. Поклонники оценили фотографии Сальмы Хайек.

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«Прекрасная», «Невероятная красота», «Ты замечательная русалка», «Безупречная», «Сальма, ты моя любовь», «Потрясающая женщина в оранжевом», «Такая красивая», — писали в комментариях.

Весной прошлого года Сальма Хайек стала героиней британской версии журнала Marie Claire. Актриса снялась для обложки и дала большое интервью, в котором рассуждала о возрасте.