Джереми Аллен Уайт может сыграть легенду рок-н-ролла

Красавчик Джереми Аллен Уайт, который произвёл фурор в прошлом году после игры в сериале «Медведь», может сыграть звезду рок-н-ролла Брюса Спрингстина. Будущий байопик может быть посвящён созданию альбома Nebraska.

Окончательный контракт ещё пока не подписан. Но режиссёрское кресло занял Скотт Купер, подаривший нам фильмы «Из пекла», «Черная месса», «Недруги» и «Всевидящее око». Судия A24 пока на стадии переговоров, а предварительное название будущей ленты — Deliver Me From Nowhere.

В сюжет фильма ляжет книга Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska от Уоррена Зейнса. Она подробно повествует о записи шестого альбома, который ознаменовал более мрачный период в творчестве артиста. Брюс подарил его миру всего за несколько лет до выхода хита Born in the U.S.A.