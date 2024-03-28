Джейк Джилленхол: Кристофер Нолан лично позвонил мне и отказал в роли Бэтмена

Американский актёр Джейк Джилленхол рассказал о том, как проходил прослушивание на роль Бэтмена в 2003 году. Тогда режиссёр грядущей трилогии Кристофер Нолан рассматривал на главную роль несколько актёров, среди которых был в том числе 23-летний Джилленхол. В конечном итоге постановщик остановился на кандидатуре Кристиана Бэйла — во многом благодаря его способности менять свой голос.

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Джейк Джилленхол признался, что выбор другого актёра не ударил по его самолюбию. Он вспомнил, что Нолан лично позвонил ему по телефону и заявил, что роль Тёмного рыцаря сыграет другой человек.

Я помню, как мне позвонил Кристофер Нолан, и я подумал: «Мне только что позвонил лично Кристофер Нолан. Это круто. Я продвинулся довольно далеко». Я перешёл от вежливой неуверенности во мне к звонку, в котором говорилось, что действительно рассматривали меня. И я такой: «Мне нужно продолжать работать».

Спустя 21 год Джилленхол всё ещё не против сыграть Бэтмена — ранее он выразил желание стать Тёмным рыцарем в киновселенной DC Джеймса Ганна.