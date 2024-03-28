Звезду «Слова пацана» Копейкина заметили в центре Москвы на прогулке с актрисой

Звезду «Слова пацана» Славу Копейкина заметили в центре Москвы на прогулке с актрисой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заметили на прогулке в Москве с девушкой, похожей на актрису Яну Енжаеву. Пара гуляла под руку по одной из набережных столицы.

Впервые слухи о романе артистов появились в конце 2023 года. 14 февраля Яна намекнула, что провела праздник вместе с возлюбленным. Она опубликовала фото с большим букетом цветов. При этом актриса не стала раскрывать личность избранника. Отметим, что ни Яна, ни Слава не комментируют сообщения о романе.