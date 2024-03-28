«Мы с ней сестры по жизни»: звезда «Крика 6» Мелисса Баррера о Дженне Ортеге

Мексиканская актриса Мелисса Баррера дала большое интервью изданию The Hollywood Reporter спустя пять месяцев после отстранения от съёмок в хорроре «Крик 7». Это произошло из-за её высказываний по поводу конфликта на Ближнем Востоке — киностудия Paramount Pictures посчитала её комментарии антисемитскими.

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В интервью Баррера затронула в том числе свою коллегу по «Крику 6» — Дженну Ортегу. Оказывается, звезда «Уэнсдей» одна из немногих оказала девушке поддержку после увольнения. Баррера даже назвала её своей «сестрой по жизни».

Мы немного поговорили с Дженной, и я очень её люблю. Она меня очень поддерживала, и мы с ней сёстры по жизни.

В The Hollywood Reporter также пообщались с инсайдерами в киноиндустрии, которые рассказали, как сейчас Голливуд относится к Баррере. После её осенней «отмены» продюсеры смягчились, поэтому мексиканская актриса наверняка ещё появится в фильмах студий-мэйджоров.

У «Крика 7» пока нет даже примерной даты выхода. В продолжении точно не сыграют Мелисса Баррера и Дженна Ортега, однако вернётся Нив Кэмпбелл — звезда первых частей серии.