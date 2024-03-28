Актер Дронов заявил, что искусство должно иметь назидательную функцию

Актер Георгий Дронов поддержал в беседе с fedpress.ru мысль о том, что можно «перевоспитать» молодое поколение через кино.

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Дронов считает, что искусство должно выполнять определенную назидательную функцию. Артист заявил, что в современном обществе есть проблема с гаджетами среди детей.

«Проблема с гаджетами действительно существует, у многих из нас есть дети, и мы знаем о ней не понаслышке. Если молодые люди, посмотрев этот сериал («Казачок»), о ней задумаются — будет прекрасно. И поедут к бабушке в деревню разбивать себе коленки», — рассказал актер.

Георгий Дронов дебютировал в кино в 1992 году. Он получил наибольшую известность по ролям в проектах «Воронины», «Ночной дозор» и «Саша+Маша». В его фильмографии более 40 работ. Он также снимал сериал «Счастливы вместе», где исполнил эпизодическую роль.

В феврале Дронов признался, что однажды устал от жанра комедии. Он объяснил, что ему хотелось более серьезные роли. По словам актера, позже он понял, что можно себя реализовать в смешанных жанрах.