Лучшие роли Эммы Стоун: от девочки с паническими атаками до двукратной лауреатки «Оскара»

Эмма Стоун начала карьеру в детстве с участия в театральных постановках театра в Скотсдейле, штат Аризона, где и родилась. А уже к 35-и годам получила два «Оскара» в номинации «Лучшая актриса». Один – за роль в «Ла-ла Ленде» (2016), другой – за роль в «Бедных-несчастных» (2023). Актриса прославилась энергичным, с налётом комизма, присутствием на экране. И очень сложно сейчас поверить, что ребёнком она страдала повышенной тревожностью, вплоть до панических атак. Исцеление пришло оттуда, откуда никто не ждал – со сцены, которая помогала ей сосредотачиваться на настоящем моменте.

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«Все мои основные эмоции продуктивны, - сообщила Стоун в беседе с NRP о том, как превращать тревогу в творческую энергию. - Настоящий момент требует внимания, поэтому это похоже на медитацию, потому что тревога живёт исключительно в прошлом или будущем, которые вы никак не можете контролировать. В то же время актёрская игра требует от вас присутствия, чтобы слушать, смотреть на другого человека, проживать этот опыт в данном вам теле. Осознание этого было для меня огромным подарком и остаётся им по сей день», - признала актриса.

В 12 лет Эмма предложила родителям перевести её на домашнее обучение, чтобы больше уделять времени актёрскому мастерству. А в 15 уже сделала для них презентацию о том, почему должна отправиться в Лос-Анджелес к записи пилотного сезона. Ей очень хотелось, наконец, перейти от детского театра к профессиональной работе на телевидении.

Одним из прорывов Стоун была комедия 2007-го года «SuperПерцы», за ней последовал молодёжный хит «Отличница лёгкого поведения» (2013), в котором она впервые сыграла главную роль. С тех пор Эмма появилась в большом количестве фильмов, смело пересекая жанровые границы и работая с крупнейшими режиссёрами современности.

«Круэлла» (2021)

История превращения бедной сиротки Эстеллы в культовую злодейку из «101 далматинца» Круэллу Де Виль многим зрителям очень понравилась. В результате, свободомыслящая, энергичная, авантюрная и очень творческая героиня в исполнении Стоун помогла собрать Disney большее $200 миллионов в мировом прокате.

В этой драме Тейта Тейлора о борьбе афроамериканцев за свои права Эмма выступила вчерашней наивной выпускницей колледжа Скитер Фелан, возомнившей себя писательницей. Но когда «открытые» ею женщины-слуги начинают в один голос делиться историями о несправедливости, её героиня резко взрослеет.

Стоун появляется в этой драме о когда-то успешном актёре, пытающемся вернуть былую славу, в качестве его дочери. Отношения с турбулентным отцом нельзя назвать идеальными. Эмме удалось прекрасно выразить эту смесь любви, снисхождения и в то же время веры в Риггана Томсона, которого сыграл Майкл Китон.

Когда вирус превращает большую часть человеческой расы в зомби, разношерстной команде приходится сплотиться, чтобы проложить себе путь на первый взгляд в безопасное место в одном из лос-анджелесских парков развлечений. Частью этой команды стала и коварная сестра Уичита (Эмма Стоун), и крепкий орешек (Эбигейл Бреслин), и попутчики Таллахасси (Вуди Харрельсон) и Колумбус (Джесси Айзенберг).

Эмма Стоун в роли Билли Джин Кинг и Стив Карелл в роли Бобби Риггса участвуют в одном из самых разрекламированных теннисных матчей в истории. Однако, за закрытыми дверями и вдали от глаз публики прославленные теннисисты сталкиваются лицом к лицу, чтобы решить внутренние проблемы.

Как бы ни была прекрасна в роли капризной королевы Анны Оливия Колман, получившая за эту роль «Оскар», героиня Эммы, коварная Эбигейл, по-настоящему двигает повествование в острой комедии Йоргоса Лантимоса. Интересно наблюдать, как Эбигейл, в конце концов, получает то, чего хочет, и заодно, по заслугам.

И снова Стоун – дочь, на сей раз главного героя Кэла, которого играет Стив Карелл. Пока её отец учится у продвинутого ментора Джейкоба (Райан Гослинг) приёмам обольщения женщин, Ханна влюбляется в молодого человека. Сцена, как она трогает железный пресс Джейкоба, стала любимой у фанатов. В конце концов, жизнь налаживается как у родителей Ханны, так и у неё самой, вместе с героем Райана.

Как уже было сказано, первый фильм в карьере Стоун, который практически полностью держится на её игре. Она играет старшеклассницу, ставшую жертвой обмана, но догадавшуюся использовать ситуацию в своих целях. В этой роли Эмма юнна, мила, обаятельна и смешна.

«Ла-ла Лэнд» (2016)

Первый «Оскар» за роль Мии, начинающей актрисы, отчаянно пытающейся утвердиться в мире кино. Сцена её монолога на кастинге, когда зрители могут видеть Стоун крупным планом на протяжении нескольких минут, считается одной из лучших в её послужном списке. Ну, и конечно, зажигательные танцы с партнёром Райаном Гослингом раскрыли дарование Эммы с ещё одной стороны.

«Бедные-несчастные» (2023)

Второй «Оскар», за роль Эммы Бакстер – молодой женщины, решившей утопиться, но возрождённой к жизни «чокнутым профессором». Пересаженный головной мозг её неродившегося ребёнка делает из героини маленькую девочку во взрослом теле. Неловкие движения, эксцентричные манеры и странные необъяснимые поступки Стоун воплотила на экране с большим мастерством, которое не могли не заметить в Американской киноакадемии.