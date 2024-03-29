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Дженнифер Гарнер о воспитании детей: «Поражена тем, насколько это непросто»

Актриса растит наследников от Бена Аффлека.

Актриса Дженнифер Гарнер заявила, что ей сложно не вмешиваться в жизнь детей
© WomanHit.ru - МК

Дженнифер Гарнер рассказала о трудностях воспитания детей от Бена Аффлека. Своими переживаниями она поделилась в интервью журналу People.

Актриса воспитывает трех наследников: 18-летнюю Вайолет, 15-летнюю Серафину и 12-летнего Сэмюэля. Она призналась, что ей трудно не вмешиваться в решения детей.

«Мои родители тоже так делали, и я так поражена там, насколько это непросто. Мне очень трудно не говорить им: "Вот каким я тебя вижу» или «Я думаю, тебе нужно делать вот так», — поделилась звезда.

Однако актриса контролирует себя и старается давать детям свободу выбора.

«Я просто наблюдаю за ними на этом новом этапе жизни, когда они решают, кем они станут и что будут изучать. И они мне очень интересны. Мне интересно всё, что с ними связано».
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Дженнифер Гарнер