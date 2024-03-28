Клэр Дэйнс увлечется очень опасным мужчиной в новом сериале Netflix

Звезда сериала «Родина» Клэр Дэйнс сыграет главную роль в сериале «Зверь во мне». Она исполнит роль Эгги Уиггс, известной писательницы, которая находится в кризисе и депрессии после трагической смерти маленького сына.

© Kinobugle.ru

Неожиданно она находит тему для новой книги, когда соседний дом покупает Нил Шелдон, известный и грозный магнат недвижимости, который когда-то был главным подозреваемым в исчезновении своей жены. Одновременно ужасаясь и очаровываясь этим человеком, Эгги начинает навязчиво искать правду, гоняясь за его демонами и спасаясь от своих собственных. Начинается игра в кошки-мышки, которая может оказаться смертельно опасной.

Стриминг Netflix заботливо пригрел проект, который характеризуется, как мистический триллер. Один из создателей «Родины» Ховард Гордон, выступит шоураннером, а среди продюсеров числится Джоди Фостер.

О количестве эпизодов и графике съемок не сообщается. Очевидно, что шоу выйдет не раньше 2025 года.