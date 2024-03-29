Роман Пахомов рассказал, какой видит киноиндустрию в России

Роман Пахомов - актер театра и кино, режиссер, продюсер, заместитель председателя правления Независимого профсоюза актеров театра и кино.

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Здравствуйте, Роман. Спасибо, что согласились на интервью. Наш разговор будет посвящен инициативам, которые выдвигает Независимый профсоюз актеров театра и кино для помощи актерскому цеху. Давайте начнем с самого начала. Какие трудности жизни современного российского актера "остаются за кадром"? Ведь, не секрет, в массовом сознании артистическая профессия – это сплошной праздник, лавры и цветы, как пел Высоцкий.

Можно сказать, что вся профессиональная жизнь большинства отечественных актеров – это одна сплошная трудность. Мы будем говорить не о звездах, хотя и у них немало проблем, а о, так сказать, рядовых представителях цеха. Процесс становления актера до того, как стать звездой — долгий и тернистый путь. Актер, окончивший театральный вуз, для вступления в профессиональные ряды, как правило, связывает себя с актерским агентством или агентом: они должны обеспечивать его кастингами и пробами в кино или на сцене. Дальнейшее очень зависит от того, какие проекты агент может предложить актеру. Чаще всего ради профессионального становления актеры переезжают в столицы. Здесь сосредоточено больше агентств, но здесь есть и свои "но". Жизнь в Москве приезжему артисту диктует собственные правила. Этим людям нужна возможность зарабатывать с первого дня. Редкие съемки с небольшими гонорарами чаще всего не обеспечивают в полной мере прожиточный минимум, поэтому многие ищут возможность подработок, что в итоге приводит к освоению новых профессий. Стабильность иногда берет верх над актерской деятельностью, и актер выпадает из профессии.

Даже если актер, переехав в мегаполис, попадет в театр — это не гарантирует, что у него сложится успешная карьера. Работа в театре — это полная самоотдача, она не терпит совмещения. Если параллельно с игрой на сцене артист снимается в кино, его существование превращается в бег белки в колесе: он должен успевать всюду. Возможность замены в театре в случае съемок в кино возникает не всегда.

Роман, удается ли совмещать актерам работу в театре и кино, или все-таки чаще актеры работают только в одной области?

Мы говорим об актерской профессии, которая неделима, часто в отношении одного и того же человека. Подавляющее большинство артистов работают разом и в театре, и в кино, и в рекламе, и в каких-то еще зрелищных проектах. И это еще означает, по нашим временам, что им повезло. Но от сложностей никуда не деться. Возьмем кино.

Киноиндустрия в России существенно развивается, как и на западе. Популярность сериалов набирает обороты. И уже речь не о телесериалах с низкими бюджетами, а о проектах, которые снимают для киноплатформ. Конкуренция создает правила, и уровень сериального контента значительно растет. Если раньше сниматься в сериале было зазорно, то сейчас попасть в такой проект — это шанс попасть в элиту, где уже все будет зависеть от твоей самоотдачи и таланта. Появляются новые режиссеры и открывают для зрителя новые имена. Каждый проект — это новое открытие. Некоторые звезды снимаются из проекта в проект – и это нормально. Ради них люди смотрят эти проекты, и замыслы приносят прибыль. Но, повторюсь, уровень и в целом растет.

Однако в киноиндустрии есть свой "невидимый фронт". Сегодня в России десятки тысяч актеров, а снимается не более 10 процентов из них. Спрашивается, чем занимаются все остальные? Кто-то, конечно, поддерживает форму в театрах, кто-то работает в event-индустрии, кто-то становится блогером. Но большая часть лиц с дипломами актеров – не в профессии. Эти люди верят, что однажды придет их время, и они наверстают упущенное. Все думают, что они Буруновы. Если погрузиться в историю Сергея Бурунова, мы увидим, что он отточил свои навыки и талант в крутых направлениях актерского ремесла: пародиях, дубляже. Он там получил такой опыт, какого, даже снимаясь в центральных ролях "проходного" сериала на федеральном канале, не получишь. И такая ситуация в жизни актеров длится уже четвертый десяток лет.

Российские актеры, к сожалению, в большинстве своем относятся к людям ниже среднего достатка. Прежде всего, потому, что они "распыляются" по многим работам, зачастую не связанным с артистической деятельностью, теряют навыки и мотивации. И еще: нет прозрачности кинопроизводства в установлении актерских ставок и выплате гонораров. Думаю, это потому, что нет организации, которая бы могла, с одной стороны, позаботиться о защите интересов актеров, а с другой стороны – дать государству информацию о положении дел актеров в России, чтобы оно также могло оказать поддержку в нужный момент.

По-видимому, сейчас мы переходим к предложениям, сформулированным Независимым профсоюзом актеров театра и кино, для изменения положения вещей в актерской профессии? Вообще, почему был создан профсоюз? Чем он занимался и занимается?

Независимый профсоюз актеров театра и кино был создан в России, потому что это не только мировая практика, но и цеховая потребность. Профсоюз актеров гарантирует деятелям сцены и экрана юридическую поддержку и помогает актерам найти работу на бирже труда. Профсоюз существует уже 17 лет и регулируется Федеральным законом «О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности». Председатель профсоюза Денис Кирис все 17 лет пытается консолидировать артистов, писал в разные инстанции, проводил круглые столы, мы даже митинг провели в 2015 году, где звучали требования авторских отчислений и достойной оплаты, чего вообще не бывало в истории актерской России, а дело пока особо не сдвинулось с мертвой точки. Уже 10 лет этим занимаюсь и я.

Солидные сроки. Ведь должны же были профсоюзные руководители чего-то добиться за такое время?..

У нас есть единомышленники в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, но без помощи государства мы сделать ничего не сможем. У нас есть опыт работы с профсоюзами в других направлениях, на съездах представителей профсоюзов России на нас каждый год смотрят с большими ожиданиями. Мол, ребята, вас десятки тысяч, вы можете стать самым мощным профсоюзом, как это происходит в США, Франции, Англии, Индии, Китае. Мы с уважением относимся к Гильдии актеров кино и Союзу театральных деятелей РФ, Фонду "Артист": они много помогают тем, кто многое сделал для развития культуры. Но наша миссия – помочь и поддержать актеров на всех этапах профессиональной деятельности. Мы знаем, с чего начать, с какими проблемами можем столкнуться и как их решить, и как за 10-15 лет стать неотъемлемой частью сообщества актеров театра и кино.

Вообще же, появление Независимого профсоюза актеров театра и кино в России – это огромный шаг вперед для всего нашего сообщества. Эта организация – не только символ защиты интересов актеров, но и олицетворение их солидарности и единства. Мы, как актеры, нуждаемся в этом объединении, чтобы иметь голос и возможность влиять на решения, касающиеся нашей профессиональной деятельности.

Какие, например?

Чтобы взаимоотношения с продюсерами, режиссерами и государством были успешными, мы должны стремиться к диалогу и сотрудничеству. Профсоюз может выступить в качестве посредника между актерами и другими участниками кинопроцесса, это называется социальное партнерство, помогая находить компромиссы и решения, которые устроят все стороны.

С продюсерами и режиссерами мы должны вести открытый диалог о рабочих условиях, гонорарах, охране труда и других важных вопросах. Вместе мы можем создать благоприятную среду для творчества и профессионального развития.

С государством мы также готовы сотрудничать и добиваться изменений в законодательстве и правилах, затрагивающих нашу профессиональную деятельность. Мы верим, что наше объединение будет способствовать развитию культуры и кинематографа в России.

Наша цель — создать движение в актерском сообществе, где каждый актер будет чувствовать себя защищенным и уважаемым, а каждый проект будет результатом совместного труда и творчества. Мы уверены, что с нашим появлением в профессиональной среде кинематографа России мы сможем достичь этой цели и привнести в индустрию новые стандарты профессионализма, этики и уважения.

Теперь мы переходим к конкретным мерам, которые предлагает принять Независимый профсоюз актеров театра и кино. В чем они состоят?

Уже неоднократно звучала идея: актеры, выпускники столичного творческого вуза, должны получать распределение в регионы, как это было в СССР, и там поднимать свой уровень актерского мастерства год или два. Регионы нуждаются в молодых актерах, и там эти ребята могут наиграть профессиональный репертуар, чего не сделать в столичном театре, где новичок будет бегать в массовке…. Вообще, провинция должна шире вовлекаться в театральную и кинематографическую орбиту России. Сегодня 90 процентов утверждений в кино проходят по онлайн-само пробам. То есть, если раньше тебе назначался очный кастинг и пробы в Москве, то сейчас присылают материалы, и ты сам на телефоне снимаешь сцены. Шанс есть у всех, и даже в провинции шансы больше, так как вы все время в процессе, и ваш аппарат работает. Профсоюз может стать посредником между молодыми актерами, выпускниками творческих вузов, и региональными театрами, то есть стратегически профсоюз будет системно обеспечивать почти тысячу российских театров молодыми актерами…Но без участия государства мы это не сделаем.

Хорошая идея. Но одна она не поможет обеспечить радикальное изменение жизни артистов, особенно провинциальных, в части востребованности и самореализации. Наверняка профсоюз разработал и другие новации, поделитесь ими?

Мы не можем игнорировать рост использования дип.-фейков и компьютерной графики в киноиндустрии. Да, эти технологии открывают новые возможности для создания визуально захватывающих эффектов. Но нам необходимо быть бдительными относительно их отрицательного влияния на профессию актера.

Профсоюз должен контролировать использование дип.-фейков и компьютерной графики в кинопроизводстве и вмешиваться, вплоть до судебных разбирательств, если их применение начинает угрожать профессии актера. Мы должны работать с государством, чтобы создать законы и правила, которые регулируют использование этих технологий и защищают интересы актерского сообщества. Важно, чтобы профессия актера оставалась ценной и уважаемой, несмотря на технологические изменения в индустрии. Мы готовы бороться за это вместе с нашими коллегами и партнерами, чтобы сохранить достоинство и ценность нашей профессии в будущем.

На взгляд обывателя, рядового зрителя, "бичом" киноиндустрии являются не технологии ИИ и не спецэффекты, а реклама. Невероятно раздражает, когда ты не можешь следить за развитием захватывающего сюжета, потому что его то и дело перебивают рассказами про шоколад или выгодные кредиты… А как относятся сами актеры, снимающиеся в рекламе, к этому роду деятельности? Не секрет, что для многих это – основной источник заработка… Не бывает ли, чтобы актер "оставался" лишь лицом какой-либо назойливой рекламы?

К сожалению, бывает. Мы анализируем и будем стремиться к тому, чтобы рекламный бизнес в киноиндустрии был более прозрачным. Часто складывается так, что участие актера в рекламной кампании приводит к нежелательным последствиям, таким, как переизбыток его образа в медийном пространстве, что, в свою очередь, отражается на его возможностях получить другие роли. Что далеко ходить за примером – так случилось и со мной, когда мой образ из рекламы стал настолько известным, что у меня упали шансы получить другие работы.

Профсоюз может выступать в роли посредника между актерами и рекламными агентствами, чтобы назначать справедливые гонорары за участие в рекламных кампаниях, исключающих обман и занижение гонораров, что имеет место быть, если рекламные агентства пользуются правовой неграмотностью актеров.

Но как добиться самостоятельности профсоюза и полного самообеспечения общественной организации? И как строятся отношения профсоюза с каждым его отдельным членом из числа актеров?

Профсоюз существует на членские взносы, также мы участвуем в грантовых проектах и реализуем социально значимые проекты. Членские взносы, к сожалению, не могут играть ключевую роль в обеспечении деятельности организации. Расходы намного больше взносов, для содержания аппарата, оплаты труда юриста, бухгалтера, специалистов, нужны другие суммы, как и на различные программы поддержки и развития профессионального сообщества.

Взаимоотношения между актером и профсоюзом строятся в массе своей доброжелательно. Все артисты понимают: это важный аспект поддержки и защиты интересов актерского сообщества. Членство в профсоюзе предоставляет актерам доступ к ряду преимуществ и услуг по части улучшения их профессионального статуса и условий труда.

Например, регулирование гонораров и контрактов профсоюзом может существенно улучшить условия труда актеров, обеспечивая им более справедливую оплату за свою работу и защищая их от эксплуатации. Также профсоюз стандартизирует условия работы и предотвращает возможные нарушения прав актеров со стороны работодателей. Все эти аспекты есть в законах РФ и называются социальное партнерство, где государство и профсоюз решают между собой важные вопросы в социальной сфере. Все механизмы отработыны у нас есть дорожная карта и конкретные предложения.

В перспективе профсоюз может предоставлять дополнительные услуги своим членам, такие, как помощь в продвижении артиста, поиск работы, поддержка в случае утраты трудоспособности или другие виды социальной защиты. Это дополнительно повысит привлекательность членства в профсоюзе и укрепит его роль в жизни актерского сообщества.

Да, как сказал Тютчев о России: "Аршином общим не измерить!" Роман, в завершение интервью есть ли у вас какое-то обращение или пожелание коллегам по цеху?

Есть, можно так назвать, призыв к актерам!

Дорогие коллеги! Слишком долгое время актерское сообщество было недооценено и недостаточно уважаемо в нашей стране. Мы, актеры, не только являемся носителями культурного наследия, но и играем важную роль в формировании общественного сознания и духовной жизни нации.

Наши способности, талант и преданность искусству заслуживают уважительного отношения и поддержки со стороны общества и государства. Каждый актер вносит свой вклад в создание уникальных и неповторимых образов, которые затрагивают сердца и умы зрителей.

Наша культурная и духовная составляющая не позволяет нам погрязнуть в юридических волокитах или пренебрегать своими правами. Мы заслуживаем уважения и признания своей профессиональной значимости.

Пора нам начать уважать себя и свою профессию. Пора объединиться и присоединиться к организации, которая будет защищать наши интересы, поднимать наш статус и обеспечивать нашу профессиональную безопасность.

Давайте вместе докажем, что актерская профессия является важным и неотъемлемым элементом нашей культурной и исторической сущности. Давайте сделаем шаг к самоуважению и признанию нашего вклада в развитие нашей страны.