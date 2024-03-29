Звезду «Папиных дочек» заподозрили в беременности

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевна в сериале «Папины дочки» спровоцировала слухи о своей второй беременности. В своем профиле в соцсетях она опубликовала новый снимок.

Фанаты отметили, что на ней надета одежда в стиле оверсайз, под которой можно спрятать округлившийся живот. Поэтому они высказали предположение, что она ждет второго ребенка от мужа Ильи Авербуха.

Сейчас семья воспитывает сына Льва, которому недавно исполнилось три года. Напомним, Илья Авербух поздравил Елизавету Арзамасову с годовщиной брака. Мать Авербуха молится за отношения сына с актрисой Арзамасовой.

Ранее Елизавета Арзамасова вынужденно сделала пластику носа из-за травмы.