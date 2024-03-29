Сильвестр Сталлоне хотел связать свою жизнь с конным поло

Трудно в это поверить, но мир мог бы и не увидеть такого талантливого актёра, как Сильвестр Сталлоне. Долгое время он был уверен, что построит успешную спортивную карьеру благодаря игре в поло.

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Более того, какое-то время Сталлоне был владельцем большого ранчо, где жили его любимые кони. У себя в блоге 77-летний актёр поделился архивными кадрами того времени и рассказал о том, какую роль в его жизни сыграла верховая езда.

Забавный факт дня: «Сталлоне» по-итальянски означает «Жеребец».

Невероятно, но это чистая правда, ведь большую часть своей жизни я серьёзно занимался поло, веря, что это моя судьба, — написал Сталлоне под фото 1989 года.

Актёр отметил, что, судя по всему, у жизни на него были другие планы. Он рассказал, что с головой ушёл в писательство и развитие своей карьеры в кинематографе, что, впрочем, действительно сделало Сталлоне звездой всемирного масштаба.