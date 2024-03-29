Сын Светланы Светличной не может навестить больную мать

В последние дни социальные сети и СМИ заполонили новости о состоянии здоровья Светланы Светличной, великолепной актрисы, чья роль в «Бриллиантовой руке» принесла ей всенародную любовь и уважение. Узнав о её срочной госпитализации в реанимацию с сердечными проблемами после лечения деменции в психиатрическом стационаре, поклонники актрисы были охвачены волнением и тревогой.

Сложность ситуации усугубляется тем, что Алексей Ивашов, сын актрисы, столкнулся с трудностями в получении информации о состоянии своей матери и доступе к ней в больнице. Эти обстоятельства добавили напряженности в уже не простую историю.

Однако в разгар этих событий, Ольга Ивашова, невестка Светличной, предоставила новый взгляд на происходящее внутри семьи. В эксклюзивном интервью «Пятому каналу» она поделилась, что Алексей сам переживает трудный период в своей жизни, что делает невозможным его активное участие в уходе за матерью.

«Алексей не в том состоянии, понимаете? Он не выходит один из дома, а если и выходит, то только в моем сопровождении и на очень непродолжительное время», — откровенно говорит Ольга, подчеркивая серьезность положения сына актрисы.

В то же время, Ольга сообщает, что состояние Светланы Светличной на данный момент стабилизировалось и является удовлетворительным. Это сообщение стало светлым лучом надежды для всех, кто переживает за актрису.