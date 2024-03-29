Подборка актеров, которые так и не закончили школу

Они стали кумирами миллионов и служат образцом для подражания. Им удалось покорить сцену и музыкальный олимп, но так и не удалось ждать школьные экзамены и получить заветный аттестат.

Потрясающая брюнетка, ставшая звездой первой величины, поняла, что хочет посвятить жизнь работе на съемочной площадке. Кэтрин ходила на кастинги, посещала курсы в академии мюзиклов. В ее расписание совсем не вписывались уроки в школе. Поэтому Кэтрин бросила учебу в 14 лет. По словам актрисы, она никогда об этом не жалела, но всю жизнь старалась наверстать упущенное: много читала, ходила в музеи, занималась самообразованием.

Том Круз

Актер, как и Кэтрин, бросил школу в 14 лет, хотя до этого получил церковную стипендию и мог поступить в отличный вуз. Дело в том, что Том очень рано начал сниматься в кино, съемки отнимали у подростка слишком много времени, поэтому на уроки его просто не оставалось.

Шура

Эксцентричный артист не планировал становиться звездой, его просто выгнали из школы после шестого класса за плохое поведение. Мальчик пытался заработать всеми возможными способами, был вожатым в детском лагере, официантом в ресторане, убирал дворы. Шура не гнушался грязной работы, а позже смог покорить музыкальный олимп. Сам певец до сих пор стесняется этого факта и уверяет, что старается добрать знания.

Родители актрисы развелись, когда ей было всего семь лет. Мама не обращала внимания на дочь и уже в 11 лет Анна начала работать официанткой. Ей было не до школы, поэтому Старшенбаум просто перестала ее посещать. Зато начала ходить на курсы Владимира Спесивцева и там впервые услышала, что у нее определенно есть актерский талант. С тех пор Анна посвятила жизнь тому, чтобы пробиться в кино.

Девочка росла настоящей бунтаркой. В 14 лет она познакомилась с Сергеем Бодровым, он тут же предложил ей сниматься в кино. А вскоре в жизни 15-летней Оксаны появился Сергей Шнуров, их отношения до сих пор многим кажутся странными: девочка перестала посещать школу и переехала к артисту. Сейчас Акиньшина говорит, что это было не самым правильным решением в ее жизни.

Потрясающую внешность актрисы разглядели, когда ей было всего 11 лет. А через год фото Миллы украшали обложки глянца. Йовович приняла решение бросить школу и полностью посвятить себя карьере. И не прогадала: она стала одной из самых успешных актрис своего поколения.