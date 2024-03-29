Дженнифер Энистон и Сандра Баллок тайно побывали у пластического хирурга

Накануне 55-летняя Дженнифер Энистон и 59-летняя Сандра Баллок заглянули к известному пластическому хирургу в Коннектикуте Нилу Гордону.

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Компанию им составила жена Джейсона Бейтмана Аманда Анка. Врач специализируется на верхней и нижней подтяжке лица и ринопластике. Операция по омоложению стоит от 50 до 100 тысяч долларов. Подтяжка век обойдется в 30 тысяч долларов. Помимо этого в частном медучреждении клиенткам предлагают инъекции ботокса и кибелы (препарат уничтожает жировые клетки, — Прим.авт.). Полный курс обойдется в 3000 и 6000 долларов соответственно, пишет Daily Mail.

Стоит отметить, в 2015 году Энистон утвержала, что она против любых инъекций. Актрисы преодолели большой путь из Лос-Анджелеса, чтобы попасть на прием к известному доктору. Все старались прятать лицо и не поднимали голову. Энистон и вовсе надела широкополую шляпу и спрятала свои русые волосы. Фото можо посмотреть здесь.