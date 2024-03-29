Умер актер из "Земли Санникова" и "Цвета золота" Ораз Амангельдыев

Не стало советского туркменского актера Ораза Амангельдыева, известного по ряду заметных кинопроектов.

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Амангельдыев родился в 1951 году. В 1975-м окончил Театральное училище имени Щукина. Работал в театре. Жил в Ашхабаде.

На экране дебютировал в 1973-м - в "Земле Санникова", вторая работа - Овез, главная роль, в "Цвете золота". После - певец Акмаль в мюзикле "Ты, песня моя".

В дальнейшей фильмографии - "Год дракона", "Утренние всадники" (Берды), "Каракумы, 45 в тени", "Фраги - разлученный со счастьем" (Абдулла), "Тайный посол", "Не хочу быть прохожим", "Дестан молей юности", "Отравленная любовь", другие.

Практически все картины с участием Амангельдыева советского периода шли в широком прокате.

Информация о смерти артиста появилась в базе портала "Кино-театр.ру".