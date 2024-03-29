Актриса Дженнифер Лик умерла от редкого нейродегенеративного заболевания

Умерла Дженнифер Лик, канадо-американская актриса кино, сериалов и мыльных опер.

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Как сообщает IMDb, Лик скончалась во Флориде. Причиной смерти стал прогрессирующий надъядерный паралич - редкое нейродегенеративное заболевание головного мозга. С недугом артистка сражалась последние семь лет.

Дженнифер Мэри Лик родилась в 1947 году в Кардиффе. Снималась с середины 1960-х: "Путеводный свет", "Другой мир", "Железная сторона", "Глаз кота", "Ниро Вульф", "Инкубус", "Последний полет", "Одна жизнь, чтобы жить".

Была замужем за актером Тимом Мэтисоном - их роман начался на съемках в комедии 1968 года "Твои, мои, наши". Через три года пара рассталась.