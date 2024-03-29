Звезда фильма «Она — мужчина» рассказала о наборе веса из-за депрессии

Американская актриса Аманда Байнс рассказала о наборе веса из-за проблем с психическим здоровьем. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Кадр: Фильм «Она — мужчина»

37-летняя звезда фильма «Она — мужчина» отметила, что за последние несколько месяцев поправилась более чем на девять килограммов вследствие депрессии. Однако артистка заявила, что в настоящее время она старается заниматься спортом и следить за питанием, чтобы с 73,4 килограмма вновь похудеть до 50 килограммов.

Известно, что рост знаменитости составляет 170 сантиметров.

Аманда Байнс обрела популярность в начале 2000-х в качестве исполнительницы комедийных ролей. Уже тогда актриса начала употреблять запрещенные вещества и алкоголь, в результате чего проходила лечение в реабилитационных центрах на протяжении нескольких лет. Помимо этого, у актрисы диагностировано тревожное расстройство и трудности с социализацией.

В течение девяти лет Байнс находилась под опекой родителей из-за проблем, связанных с психическим здоровьем. Весной 2022 года опека была снята. В марте 2023 года Байнс несколько дней жила на улице, прежде чем ее вновь отправили в реабилитационный центр.

Летом 2023 года актриса повторно легла в психиатрическую клинику — спустя неделю после выписки из аналогичного учреждения. Она получала круглосуточный уход, а также принимала участие в ежедневных терапевтических сеансах и мероприятиях, помогающих ей развить социальные навыки.