Владимир Стеклов вспомнил, как на него обиделся Павел Лунгин

Народный артист России Владимир Стеклов рассказал, как на него обиделся режиссер Павел Лунгин из-за того, что актер отказался от роли в его картине в пользу работы Эльдара Рязанова. Его слова передает aif.ru.

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«В конце 80-х Эльдар Рязанов пригласил меня сыграть Чонкина в фильме по роману Войновича. В этот же период тогда еще малоизвестный сценарист (еще не режиссер) Павел Лунгин пришел ко мне в «Ленком» с предложением сыграть таксиста в картине «Такси-блюз», — вспомнил 76-летний артист.

По словам Стеклова, съемки картине Лунгина проходили в тот же период, что работа над фильмом Рязанова. Актер попытался уговорить создателя «Служебного романа» разрешить ему совмещать два проекта, однако постановщик «посмотрел на него и и интеллигентно произнес: «Ты охренел?»

Впрочем, признался Стеклов, затем на роль в картине Рязанова утвердили актера Михаила Барышникова, так как об этом попросил английский правообладатель романа Владимира Войновича, по которому и снимался фильм. Затем постановщик и вовсе не снял картину.

«А я и в фильме про Чонкина не снялся, и в «Такси-блюз» не попал. Павел Лунгин из-за этого на меня сильно обиделся. И в фильме «Луна-парк», куда он меня тоже звал, снял других актеров», — отметил Стеклов.

Актер добавил, что затем Лунгин все-таки простил его, и они смогли поработать в паре совместных проектах.