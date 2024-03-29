Леа Сейду сыграет в фильме «Безмолвный друг» Ильдико Эньеди

Французская актриса Леа Сейду («007: Спектр», «Дюна: Часть вторая») сыграет в новом фильме Ильдико Эньеди, которая работала над картиной «О теле и душе». Будущая лента получила название Silent Friend («Безмолвный друг»).

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Согласно описанию, история будет разделена на три истории, которые связаны с деревом в саду Марбурга, университетского города в Германии. События сюжетных линий будут происходить в 1908, 1972 и 2020 годах. Главную роль исполнит Тони Люн Чу-вай («Двойная рокировка»).

Съёмочный процесс стартует уже в апреле. Вероятно, больше подробностей о сюжете и касте станет известно позднее. Какая именно роль досталась Леа Сейду, неизвестно.

Сроки и дата выхода «Безмолвного друга» пока не раскрываются.