Евгений Шириков исполнил роль в «Панчере»

Премьера спортивной драмы «Панчер» состоится в онлайн-кинотеатре Premier 11 апреля 2024 года. Сериал производства «Кинокомпании 8 студия» и «Кинокомпании братьев Андреасян» покажет историю спортсмена, который из-за трагической случайности пересмотрел свои ценности и начал новую жизнь, сообщили агентству «ИнтерМедиа» в пресс-службе проекта.

Главный герой сериала – Виктор, чемпион мира по боксу и любимец болельщиков. По трагической случайности он становится виновником непреднамеренного убийства. В одно мгновенье вся жизнь и карьера национальной звезды рушится, и ему приходится ответить за содеянное. Отбыв наказание, Виктор пытается построить карьеру в подпольных боях, но и здесь никто не ждет от него успехов, слава уже давно ушла, и о его прошлых заслугах помнят только самые близкие люди. Однако Виктор не отчаивается и становится тренером пацанов из детдома. Помогая детям, бывший боксер начинает помогать себе – он пересматривает отношение к жизни и ценности и ищет способ самому стать лучше.

Роль Виктора в «Панчере» исполнил Евгений Шириков. В сериале также снялись Елизавета Моряк, Ян Цапник, Дмитрий Поднозов, Федор Федосеев, Виктория Бычкова, Марина Денисова и другие. Режиссером сериала выступил Евгений Татаров, авторы сценария – Евгений Татаров и Евгений Шириков.

- «Панчер» – это мотивирующая спортивная драма, которая откликнется в сердце каждого зрителя, - говорит Евгений Шириков. - Это история о преодолении, искуплении, борьбе, предательстве и любви. Это актуальный сериал, в котором поднимается много насущных тем – проблемы отцов и детей, зависимость от социальных трендов, дети из детских домов, дети с аутизмом и многое другое. Но несмотря на такое обилие смыслов, главная мысль сериала проста: во что бы то ни стало всегда оставайтесь человеком.

Актер отметил, что при создании этой картины вся их съемочная группа словно прошла путь олимпийцев.

– Мы преодолевали, боролись, побеждали и радовались, - вспоминает Евгений Шириков. - Я тоже прошел этот путь – много тренировался при подготовке к съемкам и во всех боях снимался без дублера. А в последний съемочный день я провел несколько поединков с травмированной ногой. При этом «Панчер» – это жизненная драма, где есть очень сильные сцены, которые поднимают важные темы.

Ранее онлайн-кинотеатр Start представил первый тизер-трейлер сериала «Красные линии». Это спин-офф и приквел сериала «Бывшие», посвященный героине Полины Гагариной – Елене Берн. Действие разворачивается на три года раньше событий третьего сезона (где и появилась Берн).