Клэр Дэйнс снимется в мистическом триллере от создателей «Родины»

Клэр Дэйнс исполнит главную роль в драматическом мини-сериале «Зверь во мне» (The Beast In Me), который запустил в производство Netflix. Сценарий мистического триллера написал Гейб Роттер («Секретные материалы»), он также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта. Шоураннером назначен Ховард Гордон, который работал вместе Клэр над сериалом «Родина».

© Кадр из сериала «Родина»

По сюжету, после трагической смерти ее маленького сына известная писательница Эгги Виггс (Дэйнс) ушла из общественной жизни, не имея возможности писать и став призраком самой себя. Но она находит маловероятную тему для новой книги, когда дом по соседству покупает Найл Шелдон - знаменитый и грозный магнат недвижимости, который когда-то был главным подозреваемым в исчезновении своей жены. Одновременно напуганная и очарованная этим человеком, Эгги обнаруживает, что маниакально ищет правду – преследуя его демонов и спасаясь от своих собственных – в игре в кошки-мышки, которая может обернуться смертельной опасностью.

Интересно, что первоначальный сценарий «Зверя во мне» был написан Роттером еще лет семь назад, тогда главным героем был мужчина, и в этом виде проект не заинтересовал ни студии, ни телекомпании. Тогда Гейб переписал историю в женском варианте. В какой-то момент главная роль была предложена Джоди Фостер, но в таком качестве она не захотела принимать в нем участие, зато решила стать продюсером, а сценарий переслала Дэйнс, которую он заинтересовал. В течение еще нескольких лет проект переходил из рук в руки, пока не оказался у Netflix.