Клэр Дэйнс снимется в мистическом триллере от создателей «Родины»

Клэр Дэйнс снимется в мистическом триллере от создателей «Секретных материалов» и «Родины»
Клэр Дэйнс исполнит главную роль в драматическом мини-сериале «Зверь во мне» (The Beast In Me), который запустил в производство Netflix. Сценарий мистического триллера написал Гейб Роттер («Секретные материалы»), он также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта. Шоураннером назначен Ховард Гордон, который работал вместе Клэр над сериалом «Родина».
По сюжету, после трагической смерти ее маленького сына известная писательница Эгги Виггс (Дэйнс) ушла из общественной жизни, не имея возможности писать и став призраком самой себя. Но она находит маловероятную тему для новой книги, когда дом по соседству покупает Найл Шелдон - знаменитый и грозный магнат недвижимости, который когда-то был главным подозреваемым в исчезновении своей жены. Одновременно напуганная и очарованная этим человеком, Эгги обнаруживает, что маниакально ищет правду – преследуя его демонов и спасаясь от своих собственных – в игре в кошки-мышки, которая может обернуться смертельной опасностью.
Интересно, что первоначальный сценарий «Зверя во мне» был написан Роттером еще лет семь назад, тогда главным героем был мужчина, и в этом виде проект не заинтересовал ни студии, ни телекомпании. Тогда Гейб переписал историю в женском варианте. В какой-то момент главная роль была предложена Джоди Фостер, но в таком качестве она не захотела принимать в нем участие, зато решила стать продюсером, а сценарий переслала Дэйнс, которую он заинтересовал. В течение еще нескольких лет проект переходил из рук в руки, пока не оказался у Netflix.