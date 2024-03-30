Раскрыты судьбы детей-актеров из «Сказки о потерянном времени»

«Сказка о потерянном времени» режиссера Александра Пушко вышла в 1964 году, главные роли в ней сыграли восемь детей, многие из которых больше никогда в жизни не снимались в кино, поэтому об их будущем известно мало, выяснило aif.ru. Речь идет о Мише Кулаевом, Зине Кукушкиной, Тане Доценко и Вере Волковой. Судьба еще четверых сложилась несколько другим образом.

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Так, например, Гриша Плоткин, сыгравший Петю Зубова, через год после «Сказки» снялся еще в одной новелле «От семи до двенадцати», а в 1966-м году его пригласили в «Королевскую регату». После этого кинокарьера Плоткина оборвалась, с родителями он иммигрировал в Израиль, а позже в США. Предположительно, сейчас он работает монтажером, однако достоверной информации нет.

Еще одна актриса Лида Константинова, сыгравшая школьницу Надю, снялась во множестве кинопроектов, окончила театральное училище и посвятила себя работе в Театре имени Вахтангова.

Женя Соколов, сыгравший молодого Прокофия Прокофьевича, поступил в институт иностранных языков и стал переводчиком. В 1977 году он уехал в Канаду и устроился на работу журналистом. Сережа Карпоносов, сыгравший Андрея Андреевича, также не связал свою жизнь с кино. Он не прошел пробы в «Сказку о царе Салтане» и оставил эту мечту.