Украина, рассказы о войне, ограбление: как сейчас живет Ольга Тумайкина

Заслуженная артистка России Ольга Тумайкина обрела популярность после выхода юмористического скетч-шоу «Женская лига». Что известно о карьере и личной жизни актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Ольга Тумайкина

Актриса родилась 2 апреля 1972 года в Красноярске. После окончания школы Тумайкина переехала в Москву, где поступила в театральное училище имени Б. Щукина. Выпустившись из вуза, артистка присоединилась к труппе Театра им. Е. Вахтангова.

Дебют Ольги Тумайкиной в кино состоялся в 2000 году в фильме «Новый год в ноябре». Первую популярность артистке принесла комедия «Яды, или Всемирная история отравлений», где она сыграла любовницу главного героя. Наибольшая известность пришла к актрисе после ее участия в скетч-шоу «Женская лига», где она играла несколько ролей с 2006 по 2010 год.

Что известно о личной жизни Ольги Тумайкиной

Во время учебы в театральном училище Ольга Тумайкина познакомилась с Андреем Бондаревым, также обучавшимся на актера. Вскоре они стали жить гражданским браком. Супруг артистки не смог построить успешную карьеру в кино и занялся бизнесом. В 1996 году у пары родилась дочь Полина. Еще спустя два года муж актрисы обанкротился и начал распускать руки.

«Это было так давно, память моя вычеркивает уже эти обстоятельства. Это в сознании, в менталитете мужском присутствует — бить жену. Также бывают изъяны в воспитании, в характере... Я — жадная, не хотела делиться с ним славой. Это было мое дело, мой успех», — рассказала она в программе «Судьба человека».

По словам актрисы, после этого она купила квартиру в Москве и съехала с дочерью от супруга, но он выкрал девочку. Тумайкина на протяжении года могла видеть наследницу только издалека и, по признанию артистки, в один момент решила отпустить ситуацию, но вскоре бывший супруг вернул ей дочь.

В 2008 году Тумайкина родила вторую дочь Марусю. Имя отца девочки артистка скрывает. Сейчас актриса состоит в отношениях с мужчиной по имени Алексей, они живут в гражданском браке.

Что известно об ограблении Тумайкиной

В октябре 2020 года Ольга Тумайкина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее на протяжении года обворовывала домработница. Актриса наняла ее по объявлению в интернете и изначально не обращала внимание на пропажу вещей. Однако спустя год работы женщина внезапно сообщила, что уезжает домой, на Украину, и выключила свой телефон. Тогда артистка обнаружила, что ее обокрали на крупную сумму.

«Подозреваемая смогла вынести из таунхауса актрисы золотые кольца и серьги с изумрудами и бриллиантами, золотые кольца и перстень с сапфирами и бриллиантами, золотой браслет с бриллиантами, несколько комплектов золотых сережек с бриллиантами, большой золотой перстень в оправе из бриллиантов, а также наручные часы с дарственной надписью от руководителя СК РФ. Общий ущерб от действий воровки составил 780 тысяч рублей», — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Чем сейчас занимается Ольга Тумайкина

Ольга Тумайкина в 51 год продолжает служить в театре имени Вахтангова, сниматься в кино и на телевидении. Артистка в прошлом году приняла участие в скетчкоме «Истории большой страны» и снялась в сериалах «Госпожа, «Мендельсон», «Ненормальная», «Лада Голд» и других.

В марте с актрисой состоялась премьера фильма «Онегин». В картине она сыграла роль Скотининой.

Тумайкина также приняла участие в проекте «О героях былых времен», в рамках которого актеры рассказывают свои истории о Великой Отечественной войне. Артистка сообщила, что в ее семье воевали семь человек. По словам актрисы, ее дедушка вспоминал о войне только со слезами на глазах.