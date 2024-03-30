Куда пропала звезда «Женской лиги» Анна Антонова

Актриса Анна Антонова прославилась благодаря сериалу «Женская лига». Как она живет сейчас, чем занимается, что известно о личной жизни артистки?

Чем известна Антонова

Анна Антонова родилась 14 июля 1985 года в Сургуте. Училась в театральном училище им. Щукина.

«Я поступила в институт с первой попытки. Хотя в тот год было 150 претендентов на место. С каждым туром отсеивалось все больше и больше абитуриентов. Я старалась изо всех сил, думала: „Или сейчас, или никогда“. И удача улыбнулась: меня приняли на курс Юрия Вениаминовича Шлыкова», — делилась она.

В кино Антонова дебютировала в 2006 году в сериале «Женская лига», который транслировался на канале ТНТ до 2011 года.

Также актриса снималась в картинах «В ожидании чуда», «Солдаты-16: Дембель неизбежен», «Любовь в большом городе — 2», «Светофор», «Маша в законе», «Вот это любовь!», «Призрак», «Как я стал русским», «Дылды», «Клиника счастья», «Бедные Абрамовичи» и других. Всего в ее фильмографии более 40 работ.

«Комедия и трагикомедия — это мои любимые жанры. Они очень сложные, это всегда многослойный пирог из подтекстов и задач. Драма или лирическая история, на мой взгляд, — безусловно, сложные жанры, но более прямолинейные, что ли. А трагифарс, трагикомедия и комедия — это всегда очень сложносочиненная игра и режиссура, когда сквозь смех ты понимаешь весь трагизм ситуации, заложенный в сценарии, в сцене или в характере персонажа. Мне очень интересно это играть. А как зрителю — любопытно на это смотреть в театре или в кино. В театре им. Вахтангова, например, я с большой нежностью отношусь ко всем своим трагикомичным ролям! Я очень люблю этот жанр! В нем я понимаю, как именно нужно работать, как держать зрителя на „крючке“, заставлять его плакать и смеяться. За это, наверное, я и люблю свою профессию», — рассказывала Антонова.

Что известно о личной жизни Антоновой

Анна Антонова не афиширует свою личную жизнь и практически не рассказывает о ней.

Известно, что ее муж — актер Ленар Нигоф. В 2017 году у пары родился сын Платон.

«У Ани и с нынешним мужем получилось все шито-крыто. Она ведь несколько лет встречалась с другим — Алексеем, далеким от мира шоу-бизнеса человеком. Потом пара спокойно рассталась, и она вскоре познакомилась с будущим мужем. Нигоф долго и красиво ухаживал: устраивал романтические свидания на природе, дарил цветы. Очаровывал по полной. К тому же Ленар сразу понравился маме Анны, а это уже, знаете ли, полдела», — рассказывал друг пары Владимир изданию StarHit.

Чем сейчас занимается Антонова

Анна Антонова продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектаклях «Павел I», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Мадемуазель Нитуш», «Самоубийца», «Бег», «Повести Пушкина», «Танго между строк», «Говори со мной», «Слон», «Мнимый больной», «По Руси», «Майская ночь», «Огниво» и «Ричард III».

В 2023 году артистка снялась в сериале «Куплю актрису». В скором времени также должны выйти проекты «Киберпапа» и «Самозанятые» с ее участием.