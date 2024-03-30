«Его сердце мертво на 90%»: как сейчас живет актер Борис Токарев

Заслуженный артист РСФСР Борис Токарев последний раз снимался в кино в 2017 году. Куда пропал актер, чем он занимается сейчас, как живет?

Чем известен Токарев

Борис Токарев родился 20 августа 1947 года в калужском селе Киселево. Окончил ВГИК.

Артист снимался в картинах «Палата», «Где ты теперь, Максим?», «Мне было девятнадцать», «А зори здесь тихие», «От зари до зари», «Александр Маленький», «Два капитана», «Берега в тумане», «Досье детектива Дубровского», «Маска и душа», «Доктор Смерть» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 50 работ.

«Есть фильмы, которые угадывают время и состояние зрителя. И попадают в вечность. В „Двух капитанах“ угадана потребность в романтической любви, удивительном упорстве и человеческом характере. „Два капитана“ популярны потому, что в этом романе (и кино тоже) есть мечта. Мечта, которую Санька Григорьев реализовал. А реализация мечты — это потрясающая вещь! Мы сегодня стали большими реалистами. Это, наверное, неплохо, но мечта должна быть», — говорил Токарев.

Что известно о личной жизни Токарева

Борис Токарев во время съемок фильма «Где ты теперь, Максим?», будучи 15-летним школьником, познакомился с актрисой Людмилой Гладунко.

Пара поженилась в 1969 году.

«Я убежден, что браки совершаются на небесах. В этом году 53 года как мы вместе. Господь Бог подари мне Людмилу, удивительную во всех смыслах женщину. Нас часто спрашивают о наших отношениях. Однажды Люда ответила так: „У нас просто каждый день на грани развода“. Мы умеем иронизировать над собой, и у нас до сих пор — сильные и яркие эмоции каждый день. Главное, что нам вместе — не скучно. Нам интересно вместе делать проекты, интересно их обсуждать и спорить, интересно быть рядом и дома, и на работе. Такое совместное творчество — это и есть настоящая жизнь», — делился артист.

В браке родился сын Степан.

«Он у нас поздний ребенок — мы работали и не спешили заводить детей», — рассказывал Токарев.

Что известно о состоянии здоровья Токарева

В 2015 году Борис Токарев пережил тяжелую операцию на сердце. Врачи давали ему пессимистичные прогнозы, отмечая, что его «сердце мертво на 90%».

За два года артисту сделали еще четыре операции. В программе «Судьба человека» он признавался, что смог выжить только благодаря жене, которая не давала ему опускать руки.

Чем сейчас занимается Токарев

Борис Токарев последний раз снимался в кино в 2017 году — тогда вышел сериал «Динозавр» с его участием.

Сейчас он предпочитает выступать в роли режиссера или сценариста. Токарев является заместителем президента Гильдии актеров кино и главным продюсером кинокомпании «Дебют» при «Мосфильме», которая оказывает поддержку начинающим одаренным работникам киноискусства. Часто работает вместе с супругой.