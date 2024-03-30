Перенесший операцию на сердце Шварценеггер обещал вернуться на экраны

76-летний Арнольд Шварценеггер, человек-мотиватор и актер, заверил, что вернется к съемкам уже в апреле.

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Напомним, Арнольд нешуточно взволновал десятки миллионов своих поклонников, когда стало известно, что спортсмен перенес очередную операцию на сердце.

Впрочем, Арни тут же сообщил, что беспокоиться нам не о чем и от своих творческих планов актер отказываться не собирается.

"Спасибо! Получил массу добрых слов со всех уголков мира. Многие спрашивают, не возникнет ли из-за моего кардиостимулятор проблем со вторым сезоном "Фубар"... Да ни за что: буду готов к съемке в апреле", - заявляет "Железный Арни" под своим вчерашним постом.

За сутки пост Арнольда собрал 620 000 отметок "нравится" и шквал объяснений в любви.

"Фубар" - шпионский комедийный боевик, первая главная роль Арни в сериале за карьеру.

Релиз первого сезона - май 2023-го, уже в июне было объявлено, что шоу продлено. Даты премьеры у второго сезона еще нет.