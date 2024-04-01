«Флюиды даже не успела пустить»: Самбурская рассказала о неудачном свидании

Актриса никак не может устроить свою личную жизнь.

Хотя Настасья Самбурская считается одной из самых красивых актрис российского кинематографа, в личной жизни ей не везет. Она никак не может встретить своего единственного, хотя прилагает для этого все усилия.

Вот и очередное свидание закончилось серьезные разочарованием. Самбурская согласилась встретиться с молодым человеком в одном из ресторанов, однако с самого начала знакомства тот огорошил ее признанием.

«Только прихожу, флюиды даже не успела пустить. А он мне сразу такой: „Я женат!“, — рассказала Настасья о деталях странного знакомства. — Я сижу и думаю, что мне с этой информацией делать. Я хочу есть, поэтому я осталась».

Однако уйти решил сам мужчина, поставив актрису в весьма неловкое положение.