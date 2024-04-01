«Флюиды даже не успела пустить»: Самбурская рассказала о неудачном свидании
Актриса никак не может устроить свою личную жизнь.
Хотя Настасья Самбурская считается одной из самых красивых актрис российского кинематографа, в личной жизни ей не везет. Она никак не может встретить своего единственного, хотя прилагает для этого все усилия.
Вот и очередное свидание закончилось серьезные разочарованием. Самбурская согласилась встретиться с молодым человеком в одном из ресторанов, однако с самого начала знакомства тот огорошил ее признанием.
«Только прихожу, флюиды даже не успела пустить. А он мне сразу такой: „Я женат!“, — рассказала Настасья о деталях странного знакомства. — Я сижу и думаю, что мне с этой информацией делать. Я хочу есть, поэтому я осталась».
Однако уйти решил сам мужчина, поставив актрису в весьма неловкое положение.
«Я сижу одна в этом ресторане со стейком. Ем его, а ощущение, что меня как будто дерьмом облили», — поделилась Настасья неприятными эмоциями о проведенном вечере.