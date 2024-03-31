Актер Чанс Пердомо скончался на 27 лет

Американский актёр Чанс Пердомо умер в возрасте 27 лет в результате аварии на мотоцикле. Об этом сообщило The Hollywood Reporter.

© Фильм «Леденящие душу приключения Сабрины»

Он был известен по сериалам «Поколение «Ви» и «Леденящие душу приключения Сабрины».

«Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего», — говорится в заявлении семьи Пердомо.

27 февраля в возрасте 85 лет скончался актёр из «Звёздных войн» Майкл Калвер.