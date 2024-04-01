Интервью с Алексеем Кравченко — о сериале «Казачок», съемках в «Иди и смотри» и детях

Комедия «Казачок» стартует 1 апреля на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER. По сюжету главный герой — современный подросток Степа (Алексей Лукин из сериала «Ивановы-Ивановы») — попадет в настоящую казачью станицу XVII века. Одну из главных ролей в сериале сыграл Алексей Кравченко. В интервью «Газете.Ru» актер признался, что был рад вернуться к комедийному жанру, а также рассказал о впечатлениях от работы с продюсером «Казачка» Сергеем Светлаковым, съемках в фильме «Иди и смотри» и благодарности режиссеру Кириллу Серебренникову за совместные проекты.

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— Ваш персонаж в сериале — казак из далекого прошлого. Как вы готовились к роли, нужно ли были изучить какие-то исторические факты? Какие у вашего героя особенности речи и поведения?

— «Казачок» — это все же художественное развлекательное кино, пусть и с исторической основой, сильного погружения в исторический контекст не предполагалось. Конечно, мы со сценаристами обращали внимание на то, как должны говорить персонажи: многие слова и речевые обороты давно вышли из современного языка. Поведение моего героя должно было соответствовать заявленному жанру и гротесковой манере, но очень аккуратно и дозировано. Особенного грима мы с художниками избежали, было решено сделать моему герою только усы и чуб — это яркие приметы выбранного нами времени.

— По сюжету мальчик Степа попадает в прошлое и новые друзья учат его жизни. Почему в таком далеком прошлом могло быть лучше, какие у того времени преимущества перед настоящим?

— Первое, что хотелось бы сказать, — настоящее человеческое общение на самом деле не нуждается в гаджетах. Конечно, благодаря им мы приобрели, с одной стороны, прогресс, возможность всегда быть на связи, а с другой — утратили что-то живое и настоящее.

— Какие события происходят на фоне сюжета и помогают главному герою «подучить» историю?

— На фоне сюжета происходят набеги неприятеля на казачью станицу, в которую попал Степа, происходят предательства — наша история полна подобными событиями, которые разгоняют сериал и делают его динамичным.

— Сергей Светлаков как руководитель проекта — какой он? Как вы оцениваете юмор в сценарии, видна ли там рука матерого кавээнщика?

— Сергей — веселый, остроумный и очень энергичный! Мне изначально понравилась сама идея сериала «Казачок», и для меня оказалось ценным то, что много шуток рождалось на площадке непосредственно во время съемок. Это был живой процесс, которым руководил режиссер Игорь Зайцев.

— Вы часто играете драматические и брутальные роли. Нравится ли вам воплощать комедийных персонажей?

— Вспоминая свою родную «Щуку» (Театральный институт имени Бориса Щукина. — «Газета.Ru»), могу сказать, что все четыре года я работал только в комедийном жанре. Поэтому я очень рад, что у меня снова появилась возможность сыграть в комедии, я соскучился по этому жанру.

— В юности вы серьезно занимались музыкой, играли на гитаре. Продолжаете ли вы играть для души? Какие у вас есть инструменты?

— Музыка — это мое хобби и отдушина, она была, есть и будет в моей жизни. Я с детства ее обожал, ходил в джазовую студию «Москворечье», сам сочинял песни. И кстати, на съемках «Иди и смотри» у меня была с собой гитара, чтобы я в перерывах играл на ней и успокаивался. Сейчас из музыкальных инструментов у меня есть гитары, синтезатор и целая домашняя студия. Я бы с удовольствием записал саундтрек к какому-нибудь проекту, если будет такое предложение.

— У вас был большой период сотрудничества с Кириллом Серебренниковым, он привел вас в МХТ имени Чехова. Как вы отреагировали на скандал вокруг дела «Седьмой студии»?

— Я за многое благодарен Кириллу Семеновичу, мы вместе сделали немало хороших проектов, и мне жаль, что все это закончилось так, как закончилось.

— В сериале «Отчий берег» вы сыграли отца персонажа Юры Борисова, который еще не был так популярен. В нем уже было видно артиста с большим будущим?

— Первым проектом, в котором мы работали с Юрой, был сериал Владимира Котта «В зоне риска». Юра тогда только начинал, был совсем юный. Встреча на площадке у режиссера Милены Фадеевой в сериале «Отчий берег» была уже позже, когда Юра по-актерски уже действительно окреп и вырос, и в кадре все это видно.

— Были ли у вас моменты, когда надоедало играть военных? Испытывали ли вы желание сыграть совершенно другую роль?

— Я все время испытываю такое желание. Как пророчат старшие товарищи, амплуа сменить невозможно, хотя я считаю, что это не так. Зритель всегда охотно принимает любимых артистов в новых проявлениях, если эти проявления у актера удаются.

— Перед съемками в вашем первом фильме «Иди и смотри» вам в 13 лет пришлось долго жить без мамы и соблюдать ограничения, в том числе в питании. Как это повлияло на вашу психику?

— Я никогда не был маменькиным сынком, но девять месяцев съемочного периода у Элема Климова меня только закалили и научили работать по-настоящему. В экспедицию в Беларусь, которая длилась шесть месяцев, я поехал без мамы, она только один раз ко мне приезжала. Нам тогда сняли однокомнатную квартиру в частном доме, и я сам топил печь, хотя был абсолютно городским парнем. Мне очень хотелось доказать, что я уже взрослый.

— Не вредно ли ребенку проходить такие испытания? Как вас поддерживали в процессе работы?

— Если у ребенка крепкая психика, а еще есть любовь и поддержка близких, плюс большой коллектив съемочной группы — воспитание актера проходит идеально. Сейчас я точно могу сказать, что встреча с Элемом Климовым — лучшее, что мне подарила судьба в переходном возрасте.

— Ваша мама была рада, что вы проходите такой опыт и снимаетесь в большом кино, или опасалась за ваше состояние?

— Как любая мама, она очень переживала, но стойко переносила все испытания. Кстати, когда мама приезжала ко мне в Беларусь, она решила поддержать меня в диете, на которую меня посадил Элем Климов ради съемок, и тоже ничего не ела. Переживала, что у меня кости торчат, но понимала, что так нужно.

— Как вы потратили гонорар за «Иди и смотри»?

— Отдал его маме, а себе купил катушечный магнитофон.

— В 2021 году фильм отреставрировали и показали в кино. Смотрели ли вы его повторно? Каково вам видеть на экране себя маленького в чудовищной атмосфере?

— На показе мы были всей семьей. Действительно, картина приобрела свежее дыхание, звук, краски. Для меня эта работа — важная часть моей жизни.

— Какие профессии выбрали ваши дети?

— Оба моих сына пошли по своему пути. Старший сын — повар, занимается индивидуальными заказами на различных мероприятиях, кейтерингом. Младший — пока учится, он выбрал направление МВД. А наша средняя выбрала актерскую профессию. В этом году оканчивает ГИТИС.