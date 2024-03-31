СВО, вера в Бога, малярия и отказ ног: где сейчас актриса Елена Цыплакова

Народная артистка России Елена Цыплакова продолжает творческую деятельность. Как она живет сейчас, что известно о ее личной жизни и состоянии здоровья?

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Чем известна Цыплакова

Елена Цыплакова родилась 13 ноября 1958 года в Санкт-Петербурге. Училась на актерском факультете Государственного института театрального искусства им. Луначарского. Также окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии и режиссерский факультет ВГИКа.

В кино Цыплакова дебютировала в 1974 году в картине «Не болит голова у дятла». Также она снималась в проектах «Шаг навстречу», «Школьный вальс», «Взрослый сын», «Никудышная», «Мы из джаза» «Какие наши годы!», «Дети солнца», «Гардемарины, вперед!», «Черная кошка», «Сельский детектив» и других. Всего в фильмографии артистки более 60 работ.

Помимо этого, Цыплакова занимается режиссурой. Она работала над фильмами «Новый год», «Камышовый рай», «На тебя уповаю», «Кармелита: Цыганская страсть», «Свидетельство о рождении», «Когда закончится февраль» и другими. На данный момент Цыплакова сняла 16 картин.

Что известно о личной жизни Цыплаковой

Первым мужем Елены Цыплаковой был актер по имени Геннадий. Они познакомились в Малом театре и, когда отправились на гастроли в Прибалтику, узаконили отношения в Риге. Однако спустя время супруги расстались.

После этого Цыплакова вышла замуж за стоматолога Сергея Липовца, который был старше ее на 20 лет.

В 48-летнем возрасте актриса вышла замуж третий раз — за Павла Щербакова. Пара также обвенчалась.

«Да, я действительно вышла замуж. Мой муж — верующий человек. Он меня понимает», — рассказывала Цыплакова.

Что известно о состоянии здоровья Цыплаковой

В период брака с Сергеем Липовцом Елена Цыплакова серьезно заболела: будучи в составе актерской делегации, она отправилась на кинофестиваль в Африку, где подхватила малярию. От лекарств актриса начала набирать вес.

После этого Цыплакова попала в больницу с аппендицитом. Из-за неудачной операции она стала бесплодной.

«Это было кошмаром. Меня лечили сначала от обычной малярии. Слава богу, врачи притормозили процесс. Потом на съемках в Минске опять начался чудовищный рецидив. У меня было уныние страшное. Помню, иду в Москве с теперь уже бывшим мужем в очередную клинику и думаю: «Если там ничем не помогут, просто суну голову под машину. Я была зеленого бутылочного цвета, потому что малярийный плазмодий размножался в кровяных клетках. Там, в клинике, на мне попробовали новое лекарство — это были военные разработки. У нас очень много ребят в Афгане погибли именно от смертельной малярии. Когда мне дали эти таблетки, врач очень смешно сказал: „Лен, ты звони, если что, мы не знаем, как они действуют“. Но я пошла на этот риск», — вспоминала она.

Когда Цыплакова вышла замуж третий раз, то спустя время у нее отказали ноги. Она оказалась в инвалидной коляске, врачи диагностировали у нее сахарный диабет на фоне ожирения.

«Я не могла ни ходить, ни вставать, это был ужас. Врачи говорили, что я останусь прикованной к этому креслу. Но я снова смогла преодолеть себя», — делилась актриса.

Что Цыплакова говорила об СВО и уехавших артистах

Елена Цыплакова признавалась, что на фоне отъезда некоторых артистов из России она испытала некое облегчение. По ее мнению, благодаря этому у РФ появится шанс «очиститься духовно и вернуться к исконным ценностям».

По мнению Цыплаковой, жителям России надо объединиться как минимум мыслями, чтобы поддержать страну и тех, кто защищает ее в зоне спецоперации.

«Господи, пошли им помощи! И потом, смотрите. Вот, например, Коля Расторгуев, который однажды у меня снимался, подарил девяносто автобусов Донецку. Некоторые едут выступать перед нашими ребятами. Другие перечисляют средства, помогают в госпиталях, собирают гуманитарную помощь. Каждый сам решает, что он может сделать. А не можешь физически — поддержи мысленно», — отмечала она.

Чем сейчас занимается Цыплакова

Елена Цыплакова продолжает творческую деятельность. В 2023 году она снялась в мелодраме «Дорога к счастью». Также она выступила в проекте в роли режиссера.

Артистка отмечала, что уже много лет ведет здоровый образ жизни. По ее словам, помимо поддержки мужа, преодолевать трудности ей помогает вера в Бога.