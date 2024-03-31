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Пугачева, ненависть к Градскому, семья: куда пропал актер Степан Михалков

Степан Михалков — актер, продюсер и предприниматель, известен тем, что родился в семье артистов Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова. Чем сейчас он занимается, какие новости о нем выходили?

Пугачева, ненависть к Градскому, семья: куда пропал актер Степан Михалков
© News.ru

Чем известен Степан Михалков

Степан Михалков родился в Москве 24 сентября 1966 года. Окончив школу при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова, прошел армейскую службу в морских частях пограничных войск СССР на Дальнем Востоке на острове Русский. После службы в армии поступил в институт, где изучал иностранные языки, и проучился там три года. Затем поступил в Московскую киношколу.

Впервые на экранах Михалков появился в эпизодической роли в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Во время учебы в Московской киношколе Степан сыграл эпизодическую роль в картине «Автостоп», которую снял Никита Михалков. Еще одну роль он сыграл в проекте Владимира Штерянова «Стреляющие ангелы», который вышел в прокат в апреле 1994 года. В 1998 году принял участие в съемках фильма «Остановка».

В 1992 году вместе с Федором Бондарчуком основал компанию Art Pictures, которая была одной из первых в стране студий по производству музыкальных видеоклипов и рекламных роликов. Они занимались съемками клипов для Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе и других. В 2002 году первым снятым студией фильмом стала картина «В движении». Через год вышла лента «Гололед». В 2005 году в кинотеатрах вышел популярный проект «9-я рота».

Также 2001 году Михалков вместе с Бондарчуком открыли первый ресторан под названием «Vaниль». Через несколько лет Степан Михалков стал одним из владельцев заведений «Ветерок», «Вертинский», Casual, Lemoncello, а также сети булочных «Хлеб&Co».

Что известно о личной жизни Степана Михалкова

Первой женой бизнесмена была модель Алла Сивакова. Он помогала ему заниматься бухгалтерскими расчетами и другими делами по бизнесу. В браке они прожили 12 лет, у них родились дочка Александра и два сына — Василий и Петр.

1 марта 2008 года Михалков женился на модели Елизавете Ильиной. В 2017 году у них родился сын Лука.

Что Степан Михалков говорил о Градском

Родители Степана Михалкова развелись через три года после его рождения. Следующий брак его мама Анастасия Вертинская заключила с композитором Александром Градским.

В интервью «Каравану историй» Степан Михалков признался, что всегда ревновал маму, когда в доме появлялся посторонний мужчина, и даже в какой-то момент он возненавидел Градского.

«Как-то мы отправились к нему в гости. Пришлось долго, минут двадцать пять, подниматься в гору по лестнице. У его палатки на склоне горы камешками кто-то любовно выложил „Градский“. Мы остались в палатке ночевать, и я тут же всех возненавидел», — рассказывал бизнесмен.

Чем сейчас занимается Михалков

Сейчас Степан Никитич продолжает вести ресторанный бизнес. По словам продюсера, он все свободное время уделяет семье.

«Не строю больших планов, просто наслаждаюсь жизнью и не распыляюсь. Бизнес, которым я занимаюсь, все время подвергается каким-то катаклизмам. Раз в четыре года у нас кризис. Сейчас очень хочется сохранить то, что сделано. Сохранить людей, которые давно работают с нами», — говорил он.
Актеры
Свой среди чужих, чужой среди своих
Алла Сивакова
Владимир Штерянов
Степан Михалков
Анастасия Вертинская
Александр Градский
Кристина Орбакайте
Валерий Меладзе
Алла Пугачева
Федор Бондарчук
Филипп Киркоров
Никита Михалков