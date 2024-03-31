Пугачева, ненависть к Градскому, семья: куда пропал актер Степан Михалков

Степан Михалков — актер, продюсер и предприниматель, известен тем, что родился в семье артистов Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова. Чем сейчас он занимается, какие новости о нем выходили?

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Чем известен Степан Михалков

Степан Михалков родился в Москве 24 сентября 1966 года. Окончив школу при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова, прошел армейскую службу в морских частях пограничных войск СССР на Дальнем Востоке на острове Русский. После службы в армии поступил в институт, где изучал иностранные языки, и проучился там три года. Затем поступил в Московскую киношколу.

Впервые на экранах Михалков появился в эпизодической роли в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Во время учебы в Московской киношколе Степан сыграл эпизодическую роль в картине «Автостоп», которую снял Никита Михалков. Еще одну роль он сыграл в проекте Владимира Штерянова «Стреляющие ангелы», который вышел в прокат в апреле 1994 года. В 1998 году принял участие в съемках фильма «Остановка».

В 1992 году вместе с Федором Бондарчуком основал компанию Art Pictures, которая была одной из первых в стране студий по производству музыкальных видеоклипов и рекламных роликов. Они занимались съемками клипов для Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе и других. В 2002 году первым снятым студией фильмом стала картина «В движении». Через год вышла лента «Гололед». В 2005 году в кинотеатрах вышел популярный проект «9-я рота».

Также 2001 году Михалков вместе с Бондарчуком открыли первый ресторан под названием «Vaниль». Через несколько лет Степан Михалков стал одним из владельцев заведений «Ветерок», «Вертинский», Casual, Lemoncello, а также сети булочных «Хлеб&Co».

Что известно о личной жизни Степана Михалкова

Первой женой бизнесмена была модель Алла Сивакова. Он помогала ему заниматься бухгалтерскими расчетами и другими делами по бизнесу. В браке они прожили 12 лет, у них родились дочка Александра и два сына — Василий и Петр.

1 марта 2008 года Михалков женился на модели Елизавете Ильиной. В 2017 году у них родился сын Лука.

Что Степан Михалков говорил о Градском

Родители Степана Михалкова развелись через три года после его рождения. Следующий брак его мама Анастасия Вертинская заключила с композитором Александром Градским.

В интервью «Каравану историй» Степан Михалков признался, что всегда ревновал маму, когда в доме появлялся посторонний мужчина, и даже в какой-то момент он возненавидел Градского.

«Как-то мы отправились к нему в гости. Пришлось долго, минут двадцать пять, подниматься в гору по лестнице. У его палатки на склоне горы камешками кто-то любовно выложил „Градский“. Мы остались в палатке ночевать, и я тут же всех возненавидел», — рассказывал бизнесмен.

Чем сейчас занимается Михалков

Сейчас Степан Никитич продолжает вести ресторанный бизнес. По словам продюсера, он все свободное время уделяет семье.