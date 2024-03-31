Актер Амаечи Муонагор умер, не дождавшись операции

Ушел из жизни Амаечи Муонагор, звезда Нолливуда - нигерийского кинопроизводства, одного из крупнейших в мире.

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Муонагор - актер кино и телевидения, продюсер, в бизнес пришел в конце 1980-х. На его счету по меньшей мере 250 проектов. Хотя точное число назвать вряд ли получится.

В 2016-м у актера диагностировали диабет. В 2023-м он перенес инсульт и оказался частично парализован - на всю левую половину тела.

Буквально за несколько дней до смерти 61-летний ветеран обратился через соцсети к поклонникам, взывая о финансовой помощи - актеру понадобились деньги, чтобы оплатить экстренную трансплантацию почки.

Печальную историю его рассказали африканские СМИ - со ссылкой на кузена почившего.