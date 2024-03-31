Сын Элизабет Херли рассказал, как снимал сексуальные сцены со своей 58-летней мамой

На этой неделе в США в ограниченный прокат выходит фильм «Строго конфиденциально» — режиссерский дебют 21-летнего Дэмиана Херли. Далеко ходить за исполнительницей главной роли начинающему кинематографисту не пришлось: дома у него в качестве мамы имеется кинозвезда Элизабет Херли. Да и с рекламой все сложилось как нельзя удачнее: еще до выхода триллер успел наделать много шуму. Пользователей Сети шокировал тот факт, что Дэмиан задействовал свою родительницу в очень горячей сцене.

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Сама 58-летняя актриса уже рассказала, что для нее эротические съемки в присутствии отпрыска не вызывают дискомфорта. Мол, под присмотром сынишки, занявшего режиссерское кресло, она чувствовала себя в полной безопасности.

А теперь высказаться решил и сам Дэмиан. В новом интервью газете The Sunday Times он признался, что понимает, почему большинству эта ситуация покажется как минимум странной. Впрочем, новоиспеченный режиссер настаивает на том, что для всех, кто с пеленок знаком с кинопроизводством, в этом нет ничего особенного.

Дэмиан добавил, что никаких координаторов интимных сцен на площадке не было — да и зачем, если между мамой и сыном царит такая гармония? Кроме того, молодой человек помянул прошлое и рассказал, что Элизабет начала его половое воспитание, когда он был «смехотворно юн»: по словам парня, актриса настаивала на том, что секс — это «красивый и естественный» акт. А вот жестокие сцены в кино в семье были под запретом.

Что ж, советуем матери и сыну ввести еще одно семейное табу и ни в коем случае не читать комментарии на сайтах британских таблоидов. «Нездоровые отношения» — это еще самое мягкое, что пользователи Сети пишут об их трогательном кинодуэте.