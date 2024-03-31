Соломин, скромная дочь, Малый театр: куда пропала актриса Светлана Аманова

Народная артистка России Светлана Аманова в последний раз снималась в кино в 2017 году. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни?

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Чем известна Аманова

Светлана Аманова родилась 29 апреля 1961 года в Москве. Окончила театральное училище им. Б. В. Щукина.

В кино Аманова дебютировала в 1981 году в картине «С вечера до полудня». Также она снималась в проектах «Путешествие будет приятным», «Накануне», «Ричард Львиное Сердце», «Барышня-крестьянка», «Горе от ума», «Маргоша», «Конец прекрасной эпохи» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 30 работ.

«Я не умею использовать актерские наработки в жизни. Жизнь — это жизнь, а сцена — это сцена. Вся моя актерская история связана с тем, что у меня на сцене было много драматических, лирических моментов. Я много раз была в любовных треугольниках, столько на сцене слышала комплиментов, то есть не мне, а моей героине. А сколько признаний в любви — пылких, страстных, сколько поступков совершалось из-за меня, и я тоже затрачивалась на это. Так что в жизни у меня на это же просто не хватало сил. У меня был период, когда я была буквально одержима театром — хотелось быть всегда на сцене, интересно было в этом вариться... Но повторять все это в жизни? Строить взаимоотношения? Нет уж», — говорила Аманова.

Что известно о личной жизни Амановой

Светлана Аманова была замужем за журналистом, главным редактором MK.RU Павлом Гусевым. Артистка никогда не пользовалась профессиональными связями мужа ради пиара. По мнению Амановой, каждый человек должен быть самодостаточным.

«Я, как и они, знала, что если рядом кто-то не считает нужным тебя продвигать, содействовать тебе, то просить об этом неловко и даже неприлично. И, как мне кажется, это мое качество муж всегда ценил», — объясняла она.

В браке родилась дочь Екатерина, но, прожив вместе несколько лет, супруги расстались.

Их дочь окончила продюсерский факультет ГИТИСа. Она снимает фильмы, однако не предлагает маме попробовать свои силы.

«Когда я ей что-то подобное говорю, она отвечает: „А кто меня воспитал?“ Она еще более скромная, чем я», — рассказывала Аманова.

Спустя время появилась информация о том, что Аманова встречается с актером Виталием Соломиным. Пара была занята в нескольких совместных постановках. Однако официально артисты эту информацию не подтверждали. Более того, Соломин был женат.

Чем сейчас занимается Аманова

Светлана Аманова последний раз снималась в кино в 2017 году — тогда вышли картины «Анна Каренина» и «Анна Каренина. История Вронского» с ее участием.

При этом артистка продолжает играть в театре. Сейчас она задействована в постановках «Волки и овцы», «Восемь любящих женщин» и «Вишневый сад».

На вопрос о том, что выбирает Аманова — кино или театр, она отвечает, что театр. Нередко актриса отказывается от предложений в кино ради театральных ролей. Она играет только в тех фильмах, которые помогают ей раскрыться с новой стороны.