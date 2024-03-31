Кейт Хадсон показала себя без макияжа и рассказала об уходе за кожей

44-летняя Кейт Хадсон ответила на вопросы поклонников о её секретах молодости и красоты. У себя в социальных сетях актриса часто делится с подписчиками своими ритуалами для поддержания упругости кожи, поэтому нередко выходит в эфир в домашнем образе.

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Недавно Кейт выложила ролик, на котором продемонстрировала свой утренний уход за лицом. Актриса опубликовала видео в естественном виде, без капли макияжа и фильтров. Звезда отметила, что у неё, как и у любой другой женщины 44 лет, есть небольшие морщинки в области глаз и зоны декольте.

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Хадсон подчеркнула, что ежедневно использует средства для поддержания водного баланса кожи, антивозрастные сыворотки и крем для глаз с кофеином, который помогает ей избавиться от усталости. Поклонники Кейт поблагодарили её за честность и отметили, что актриса выглядит просто превосходно, поэтому запросто может выходить в свет без косметики.