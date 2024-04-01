Актриса и певица Мэриан Зазила умерла во сне

28 марта в Нью-Йорке скончалась Мэриам Зазила, американская артистка российского происхождения.

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Зазила - актриса, певица, дизайнер, скульптор, продюсер, видный представитель авангардной сцены.

В 1960-х снялась в нескольких андеграундных кинопроектах, в частности - в "Грязи" с Джоном Кейлом и "Пламенеющих созданиях" (18+), экспериментальной хоррор-комедии. Плюс - полудюжина короткометражек и лента Тодда Хейнса о The Velvet Underground 2021 года (18+).

Со своим партнером Ла Монте Янгом, одним из первых американских композиторов-минималистов, Зазила стала основателем "Театра вечной музыки". Коллектив был создан в 1962-м и окончательно распался в 1974-м. В первый состав проекта входил Джон Кейл. Зазила была в группе вокалисткой и занималась светом.

Об уходе на 84-м году жизни легенды "пограничного искусства" передает ArtNews - со ссылкой на фонд MELA, основанный Зазилой и Янгом.

Художница умерла во сне в своем доме в Нью-Йорке "в силу естественных причин".

Мэриам Зазила родилась 15 апреля 1940 года в Бронксе в семье русских евреев. В 1960-м получила степень бакалавра искусств. Профессиональную карьеру начинала как сценограф.