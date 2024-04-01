Германия, жена-балерина, возвращение: где сейчас актер Денис Бургазлиев

Актер и музыкант Денис Бургазлиев продолжает творческую деятельность. Что известно о личной жизни артиста, почему он уезжал жить в Германию?

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Чем известен Бургазлиев

Денис Бургазлиев родился 24 августа 1970 года в Москве. В детстве увлекался музыкой, научился играть на многих музыкальных инструментах. Уже в 14 лет начал появляться на сцене вместе с музыкальной группой.

Окончил школу-студию МХАТ. В 1990-е годы был руководителем и солистом вокально-инструментального ансамбля «Сердца», который распался после переезда артиста в Германию в 1997 году.

В Германии с 2001 по 2005 год Бургазлиев выступал на сцене Ганноверского драматического театра. В 2005 году артист вернулся в Россию.

Бургазлиев снимался в картинах «Следователь», «Закон Вольфа», «Президент и его женщина», «Англия!», «Превосходство Борна», «Час Волкова», «Консервы», «Шефиня», «Кто-то теряет, кто-то находит», «Соблазн», «Медсестра», «Вавилон — Берлин», «Рикошет», «Мосгаз. Катран», «Первые встречные» и других. Всего в фильмографии актера более 60 работ.

«В моей биографии есть проекты более удачные, менее удачные, но такие, за которые мне было бы стыдно, к счастью, отсутствуют. Бывает, материал присылают довольно средний, но я соглашаюсь, поскольку знаю, что режиссер не слабый и если с ним найти общий язык, результат может получиться достойный», — делился он.

Что известно о личной жизни Бургазлиева

Первой жена Дениса Бургазлиева была немка Марина Вейс. Они познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ. Именно за ней актер уезжал в Германию. В браке родилась дочь Александра.

«Александра осталась в Германии. Она актриса, окончила Высшую школу театра в Лейпциге, по распределению попала в Драматический театр Дрездена. Я был на ее постановках. А сейчас она подписала двухлетний контракт с театром Кобурга. У нее по пять премьер в сезон, поэтому сниматься в кино она пока не успевает, при том что впервые вошла в кадр еще одиннадцатилетним ребенком. К музыке она тоже неравнодушна: играет не только на фортепьяно, но и на барабанах. Саша — девушка волевая, может быть жесткой, знает, чего хочет. Но со мной она советуется. Относительно мальчиков, разумеется», — рассказывал артист.

После возвращения в Россию Бургазлиев начал встречаться с балериной Алией Хасеновой. Пара поженилась в 2011 году. В 2017 году у супругов родился сын Тимофей.

«Впервые я стал отцом в 23 года, когда жизнь была исключительно интенсивной, буквально била ключом, и тогда это событие до конца не осознал — просто меня накрыло какой-то общей эйфорией, и дальше я на скорости проскакивал важнейшие этапы: ну растет человек и растет. Раз — уже и на ногах стоит, а когда это произошло впервые, я даже не отметил про себя. А сейчас, с моей нынешней женой Алией, у нас все происходит продуманно, взвешенно, я стараюсь ничего не пропустить. У меня существенно поменялся образ жизни: он теперь целиком зависит от ребенка, и это чрезвычайно мобилизует. Я с радостью гуляю с сыном, купаю его вместе с женой, каждый вечер играю ему на акустической гитаре песенки про него... Сначала он пугался, а потом привык к громкому звуку, начал улыбаться. Кажется, серьезный и наблюдательный парень у нас растет», — делился Бургазлиев.

Чем сейчас занимается Бургазлиев

Денис Бургазлиев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Идиотология».

В 2023 году артист также снялся в картинах «Иные», «Хочу туда» и «Пальцы».