Крис Хемсворт возглавил список самых высокооплачиваемых инфлюенсеров Австралии

Звезда франшизы «Мстители» Крис Хемсворт стал самым высокооплачиваемым артистом в Австралии в социальных сетях.

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За личным блогом Криса в Instagram* (Социальная сеть запрещена в РФ) следит 58,5 миллиона фолловеров. Известно, что знаменитости монетезируют свои социальные сети.

Один рекламный пост в Сети у Хемсворта стоит порядка миллиона долларов, сообщает маркетинговое агентство Impressive.

Тройку лидеров рейтинга высокооплачиваемых артистов Австралии замыкает Хью Джекман. Подписчиками Росомахи являются 31,6 миллион человек. Стоимость одной публикации в личном блоге артиста достигает 500 тысяч долларов.

Актриса Николь Кидман также попала в рейтинг и заняла в нем 8 место.

Напомним, Крис Хемсворт возьмет перерыв в карьере из-за обнаружения у него гена болезни Альцгеймера. Повар Криса Хемсворта рассказал, чем питается актёр каждый день.