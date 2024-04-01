Бывшая избранница Мэттью Перри высказалась о его смерти

Кончина Мэттью стала настоящим шоком для его близких и друзей. Однако избранница артиста, Мэйв Куинлен, была не удивлена уходу Перри из жизни. Возлюбленные были вместе с 2003 по 2004 год.

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По словам артистки, в период их отношений Перри не употреблял наркотики и алкоголь, что стало для нее настоящим подарком. Однако девушка знала о зависимости Мэттью, поэтому его уход из жизни не стал для Мейв шокирующей новостью.

«Я была опустошена. Это не было шоком, но я все еще не могу поверить, что это произошло. И хотя мы давно не общались, я очень скучаю по нему. Он был действительно близким другом», - рассказала Перри в беседе с изданием The Mirror.

Напомним, причиной кончины артиста стало воздействие кетамина. Экс-возлюбленная Кейти Эдвардс рассказала, о странных поступках Мэттью Перри. Дженнифер Энистон рассказала про состояние Перри перед смертью.