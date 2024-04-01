Звезда «Реальных пацанов» поделился секретом крепких отношений

Российский актер Антон Богданов, прославившийся после съемок в сериале «Реальные пацаны», раскрыл секрет крепких отношений. Его слова приводит Пятый канал.

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По мнению артиста, основой любых долгих отношений является честность. Богданов подчеркнул, что партнерам необходимо разговаривать друг с другом и не скрывать друг от друга каких-то обид и тайн.

«Надо, чтобы люди умели разговаривать. Честность встает во главу угла. Потому что, если ты честно подходишь к своим отношениям, если ты не скрываешь ничего от своего партнера, от своей супруги, то в целом тебе многое могут простить», - заявил актер.

Знаменитость подчеркнул, что в ходе диалога влюбленные смогут найти компромисс и договориться. Богданов добавил, что именно общение служит секретом его крепкого союза с женой Лаурой Кемстач.

Напомним, Антон Богданов официально узаконил свои отношения с Лаурой Кемстач в декабре минувшего года. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что для Богданова брак с Кемстач стал вторым. В студенческие годы он женился на женщине по имени Полина. В 2010-м у них родился сын Демьян. Но в 2014-м актер и супруга расстались. Причиной разрыва стала измена избранницы звезды «Реальных пацанов».

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