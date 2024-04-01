Розовое платье и надгробный памятник Мэрилин Монро продали на аукционе

В минувшие выходные прошел аукцион «Icons: Playboy, Hugh Hefner X Marilyn Monroe». На нем выставили коллекционные предметы, связанные с американской актрисой, моделью Мэрилин Монро и основателем журнала Playboy Хью Хефнером, передает The Hollywood Reporter.

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На аукционе удалось продать, в частности, розовое платье Pucci, в котором Монро ходила по светским мероприятиям, а также ее надгробный памятник. Победитель торгов приобрел наряд актрисы из шелкового джерси с длинными рукавами за $325 тыс. Данная сумма стала рекордной для данного вида одежды от бренда.

© JULIEN'S AUCTIONS, globallookpress.com

Также были проданы черное вечернее платье с целлофановым эффектом, в котором Монро снималась в фильме «Зуд седьмого года» (1955), и коктейльное платье с пресс-конференции актеров The Misfits. Покупателям они обошлись в $127 тыс. и $65 тыс. соответственно.

С молотка ушли и помада Элизабет Арден в золотистом футляре. Примечательно, что она была сделана по заказу актрисы. Продали и комплект купальных костюмов.

Кроме того, с молотка ушли вещи Хефнера. Среди них оказались смокинг, тапочки, пижама, ансамбль его табачных трубок, круглая кровать.

Ранее сообщалось, что визитную карточку Apple Computer, подписанную основателем компании Стивом Джобсом, продали на аукционе за 180 тысяч долларов — примерно в 14 раз дороже, чем визитку без подписи.