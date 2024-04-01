Актриса, сыгравшая Чудо-женщину в старом шоу, высказалась о нежелании снять триквел

Линда Картер, сыгравшая Чудо-женщину в одноимённом сериале, выходящем с 1975 по 1979 год, считает, что третья часть франшизы с Галь Гадот выйдет, если этого потребуют фанаты.

По мнению Картер, было глупо завершать франшизу, поскольку Чудо-женщина — уникальный персонаж, который достоин получать много внимания и обязан развиваться.

Я не думаю, что они захотят это снять, пока не будет достаточного давления со стороны фанатов. Я их не понимаю. Чудо-женщина отличается от других персонажей. Она не просто супергерой. Вся её суть в мирных решениях. Она не агрессивна. Это совсем другая история. Это сюжеты о внутренней силе, о внешней силе. Я не знаю, почему они решили так, но это отличная франшиза.

Ранее сообщалось, что Петти Дженкинс якобы была не согласна с новым видением персонажа, из-за чего она отказалась снимать третью часть.