Звезда «Ворониных» показала морщины и седые волосы

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова показала морщины и седые волосы. Актриса опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Екатерина Волкова предстала перед камерой в голубом кардигане и белой футболке. Знаменитость позировала с седыми волосами. Актриса продемонстрировала морщины на лице и шее. Волкова была запечатлена на съемочной площадке «СуперИвановых». По ее словам, грим занял два часа.

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Екатерина Волкова в 2010 году вышла замуж за телеведущего Андрея Карпова, с которым до свадьбы встречалась один год. В 2011 у влюбленных родилась дочь Елизавета. Актриса признавалась, что ей тяжело давалось материнство — она не могла нормально высыпаться в течение двух лет. Артистка не хочет повторения подобной истории, поэтому не планирует пополнение в семье. По словам звезды, ее часто осуждают за такое решение, но она не стесняется публично говорить об этом.

Несколько недель назад Екатерина Волкова улетела вместе с семьей на Мальдивы. Актриса поделилась фотографиями с отдыха. На одном из снимков она предстала перед камерой в ярко-розовом купальнике, который состоял из лифа-бандо и плавок с завязками по бокам.