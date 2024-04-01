Агата Муцениеце пожаловалась на мужчин в актерской профессии

О разном отношении к актерам и актрисам за западе говорят уже несколько лет. Коснулась щекотливой темы и Агата Муцениеце. Звезда открыто пожаловалась на коллег мужчин.

© РИА Новости

Пробежка многим позволяет расставить мысли по местам. Вот и Агата Муцениеце использует полезную нагрузку на организм не только как отличный способ держать себя в форме, но и как способ снова воспрять духом.

После 8-километрового забега плохое настроение знаменитости словно улетучилось:

«Пробежала почти 8 км. Сила духа сразу воспряла! Все-таки это правда, что если настроение плохое, надо бежать».

Но, что же испортило Агате настроение? Как оказалось, несправедливость в киносреде. Муцениеце искренне возмущена тем, что у женщин ставка меньше, чем у мужчин. Кроме того, со слов знаменитости, мужчинам на площадке все прощают, что позволило им в итоге прийти к выводу о собственной важности и значимости, которая не всегда оправдана. Ужасное поведение коллег Агата стала встречать все чаще, на что и пожаловалась в социальных сетях:

«Почем они в какой-то момент решили, что они очень важные персоны? Я в последнее время сталкиваюсь часто с отвратным поведением актеров. Они вечно недовольны, вечно указывают всем что и как делать, лучше операторов знают как снимать, лучше гримеров как гримировать, и вообще за ними идет такой шлейф, неприятный! И самое классное, что их продолжают снимать! Все-такие, ну творческая личность (говорят все и качают головой). А мне кажется что творчество тут ни при чем, просто человечек — говно!»

Уточнять, кто именно ее так расстроил Муцениеце не стала, но горячую поддержку со стороны поклонников нашла сразу. Теперь интернет-пользователи активно вспоминают всех партнеров Агаты по кинопроектам и гадают, кто же из них капризен в работе. Сама же знаменитость, похоже, еще не осознала, что ненароком могла открыть ящик Пандоры. Ждем ответную реакцию со стороны мужчин-артистов…